Avrupa genelinde gözlemlenen olağandışı sıcak hava dalgası bölge halkı için ciddi bir sınav haline geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, günümüzde Avrupa'daki hanelerin yalnızca yüzde 20'si klima veya evi soğutmaya yönelik analog ekipmanlarla donatılmıştır. Bu gösterge diğer gelişmiş bölgelere kıyasla oldukça düşük olup, teknolojik hazırlığın düşüklüğü ölüm vakalarının artmasının temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiksel veriler durumun ne kadar acıklı olduğunu gösterdi. Cari yılın 18 Haziran'ından 29 Haziran'ına kadar olan kısa süre içinde ülkede ekstrem sıcak nedeniyle 1222 ölüm vakası kaydedildi. En acıklanı, vefat edenlerin yaklaşık yarısını 85 yaş ve üzeri yaşlılar oluşturmuştur.

İklim değişikliği ve beklenmedik kayıplar

Uzmanlar, Avrupa'yı saran geniş kapsamlı sıcak hava akımı nedeniyle Belçika'da genel ölüm oranının geçmiş yılların ilgili dönemine kıyasla yüzde 39 arttığını vurguladı. Bu gösterge kamuoyu ve hükümetin beklentilerinin oldukça üzerinde olup, halkın en zayıf tabakalarının iklim değişikliklerine tamamen hazır olmadığını ortaya çıkardı.

Belçika'da haziran ayı için mutlak rekor düzeyde sıcaklık kaydedilmemiş olsa da, başkent Brüksel'de termometre göstergesi arka arkaya birkaç gün boyunca 35 °C'nin üzerinde oldu. Ülkenin iç bölgelerinde ise hava sıcaklığı 38-40 °C'ye kadar yükseldi. Bu koşullarda hanelerde soğutma sistemlerinin olmaması insan sağlığı için yıkıcı bir etki göstermektedir.

Bölgedeki genel durum ve önlemler

Diğer Avrupa ülkelerinde de durum istikrarlı değildir. Birçok devlette haziran ayı gözlem tarihinin en sıcak dönemi olarak kaydedildi. Hükümetler olağanüstü önlemler almaya mecbur kalarak okulları kapatma, açık hava etkinliklerini iptal etme ve şehirlerde özel soğutma noktaları oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.

İklim bilimcilerin bildirdiğine göre, 2026 yılının haziran ayı okyanus sıcaklığı açısından da tüm rekorları yenileyerek tarihteki en sıcak ay haline geldi. Bu da gelecekte Avrupa şehirlerinde klimalandırma ve binaları soğutma teknolojilerine olan ihtiyacın keskin biçimde artacağına işaret etmektedir. Özbekistan gibi sıcak iklimli bölgeler için bu deneyim altyapının iklim değişikliklerine uyumlandırılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır.