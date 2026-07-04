Barselona Harry Kane transferinden vazgeçti: Robert Lewandowski'nin yerine kim gelecek

İspanya'nın Barselona kulübü hücum hattını güçlendirmek ve Robert Lewandowski'ye layık bir halef bulma planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Katalanlar, İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane adayını değerlendirmişti, ancak futbolcunun Almanya'daki kariyerini sürdürme isteği bu transfere nokta koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetimi, deneyimli Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin yaşlandığını göz önüne alarak, uzun vadeli gelecekte santrafor pozisyonunu doldurmayı hedeflemişti. Goal.com yayınına göre, Barselona temsilcileri Harry Kane ile iletişime geçerek İspanya ligine transfer olma ihtimalini araştırmıştı. Ancak müzakereler daha başlamadan sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, Harry Kane şu anda Bayern München'den ayrılma niyetinde değil. Bild yayını gazetecisi Christian Falk'ın doğrulamasına göre, Katalanlar futbolcunun çevresindeki kişilerle iletişime geçmiş, ancak red cevabı almış. Futbolcu Münih kulübünde kendini mutlu hissediyor ve kariyerini tam olarak Bundesliga'da sürdürmek istiyor.

Katalanların yeni hedefi

Harry Kane seçeneği kapandıktan sonra Barselona tüm dikkatini diğer adaylara yöneltiyor. Şu anda kulüp için ana hedef Atletico Madrid forveti Julian Alvarez olarak kalıyor. Katalanlar, genç ve verimli Arjantinli forveti takımın gelecekteki lideri olarak görüyor.

Yine de Harry Kane transferi gerçekleşseydi Barselona için büyük bir başarı olabilirdi. 2025-26 sezonunda İngiliz forvet tüm müsabakalarda 61 gol atarak 7 gol pası verdi. Onun Münih kulübüyle sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayına kadar geçerli.

Bayern yönetimi de en iyi golcüsünü kaybetmek istemiyor. Kulüp yetkilileri Harry Kane ile mevcut anlaşmayı uzatma konusunda müzakereler yapmaya hazırlanıyor. Şu anda futbolcu İngiltere milli takımında Dünya Kupası'ndaki katılımına odaklanmış olsa da, turnuvadan sonra yeni sözleşme meselesinin ele alınması bekleniyor.

Barselona için forvet meselesi hâlâ açık kalıyor. Robert Lewandowski şimdilik yüksek seviyede oyun sergilese de, kulüp gelecek sezonlarda takımı yeni bir seviyeye taşıyacak daha genç bir yıldız arayışına devam ediyor. Julian Alvarez dışında, takımın transfer listesinde başka isimlerin de bulunduğu söyleniyor.