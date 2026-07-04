Bugünün kesin tahmini: Hangi millî takımlar bir sonraki tura yükselecek

1, 2 ve 3 Temmuz günlerinde oynanan play-off müsabakalarındaki üst üste 9 tahminimiz doğru çıktı. Şimdi sıra 2026 Dünya Kupası Son 16 turunun ilk iki karşılaşmasında — Kanada — Fas ve Paraguay — Fransa müsabakalarında.

Futbolda yüzde 100 garanti yoktur — top yuvarlaktır, VAR ise bazen ayrı bir senaryo yazar. Ancak takımların mevcut durumunu, rakiplerin seviyesini ve kadro imkânlarını göz önüne alırsak, bugünkü seçimimiz net: Fas ve Fransa bir sonraki tura yükseliyor.

Kanada — Fas: Afrikalıların tecrübesi belirleyici olacak

Kanada, Son 32 turunda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1:0 mağlup etti. Ancak takım, belirleyici golü maçın son dakikalarında attı ve sıradaki rakip çok daha üst düzeyde.

Fas ise güçlü Hollanda'yı penaltı atışlarıyla turnuvadan eledi. Takım, turnuva boyunca daha zorlu rakiplere karşı oynadı ve savunmadaki disiplini, teknik futbolcuları ve hızlı karşı hücumlarıyla öne çıkıyor. Bahis piyasasında da Fas, bir sonraki tura yükselmek için açık favori olarak gösteriliyor.

Kanada'nın yüksek presi ve tempolu futbolu Fas'a bazı sorunlar yaratabilir. Ancak Ashraf Hakimi, Brahim Diaz ve Ismael Saibari gibi futbolculara sahip bir takım, baskıdan çıkmayı ve boş alanları kullanmayı iyi biliyor.

Tahminimiz: Fas bir sonraki tura yükseliyor.

Tahmini skor: Kanada 1:2 Fas

Güven seviyesi: yüzde 72

Paraguay — Fransa: Bu kez sürpriz tekrarlanmayacak

Paraguay, Son 32 turunda Almanya'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Takım savunmada düzenli hareket ediyor, mücadeleden kaçınmıyor ve maçı penaltılara kadar götürmeye hazır.

Ancak Fransa şu ana kadar turnuvanın en güven veren takımlarından biri olmaya devam ediyor. Didier Deschamps'ın öğrencileri gruptaki tüm maçları kazandı ve Son 32 turunda İsveç'i 3:0 yendi. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise'li hücum hattı, Paraguay savunması için çok ağır bir sınav olacak.

Aurélien Tchouaméni sakatlık nedeniyle maçı kaçıracak, onun yerine Manu Kone'nin oynaması bekleniyor. Ancak Fransa'nın yedek kulübesinin derinliği, bu kaybı hissedilmeyecek şekilde kapatma imkânı veriyor.

Paraguay'ın Almanya'ya karşı galibiyetini küçümsemek mümkün değil. Buna rağmen takımın hücumda yarattığı tehlikeli pozisyonlar az ve Fransa'ya karşı sadece savunma yapmak yeterli olmayabilir. Piyasa oranlarında da Fransızlar mutlak favori olarak gösteriliyor.

Tahminimiz: Fransa normal sürede galip geliyor.

Tahmini skor: Paraguay 0:2 Fransa

Güven seviyesi: yüzde 88

Bugün güven duyduğumuz takımlarımız

Fas — çeyrek finale yükseliyor.

Fransa — çeyrek finale yükseliyor.

En güvenli seçim — her iki takımın da bir sonraki tura yükselmesi. Kesin skor açısından ise Fas'ın 2:1 ve Fransa'nın 2:0 galibiyetini bekliyoruz.

Böylece, üst üste doğru tahminler serisini 11'e ulaştırmak için bugün Fransa ve Fas'a güveniyoruz.