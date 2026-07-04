Cape Verde mağlup oldu ama tarihi rekor kırdı

Cape Verde milli takımı 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu tamamlamış olsa da, Afrika futbol tarihına özgün bir rekor kaydetti. Takım, güncel dünya şampiyonu Arjantin'e bir maçta iki gol atan ilk Afrika temsilcisi oldu.

Uzatmalara kadar uzanan dramatik mücadelede Arjantinliler 3:2 galip geldi. Ancak Cape Verde'nin cesur oyunu ve iki golü dünya kupası tarihinde kaldı.

Güncel şampiyona iki gol atan ilk Afrika takımı

Cape Verde futbolcuları Arjantin kalesine iki kez gol attı. Böylece, dünya kupaları tarihinde güncel şampiyona karşı tek maçta en az iki gol atan ilk Afrika milli takımı oldular.

Küçük ada ülkesinin temsilcileri futbol dünyasının en güçlü takımlarından birine karşı sonuna kadar mücadele ederek rakibini ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Kamerun ve Senegal de şampiyonları yendi

Daha önce Afrika milli takımları güncel dünya şampiyonlarını mağlup etmeyi başarmıştı.

1990 dünya kupasında Kamerun güncel şampiyon Arjantin'i yendi. 2002 yılında ise Senegal Fransa karşısında tarihi galibiyet elde etti.

Ancak her iki karşılaşmada da Afrika takımları rakip kalesine yalnızca birer gol kaydetti. Cape Verde ise güncel şampiyona iki gol atarak yeni bir gösterge belirledi.

Arjantin uzatmalarda kurtuldu

Cape Verde, Arjantin'e karşı mücadelede favoriden korkmadan oynadı ve karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Buna rağmen, belirleyici anlarda Arjantinliler 3:2 galibiyeti elde ederek turnuvanın bir sonraki turuna ilerledi.

Mağlubiyetin ardındaki tarihi sonuç

Cape Verde 2026 Dünya Kupası'na veda etti, ancak turnuvayı eli boş bırakmadı. Takım, güncel dünya şampiyonuna karşı sergilediği cesareti ve tarihi iki golüyle Afrika futbol tarihında yerini aldı.

Kısacası, tabloda Arjantin galip geldi, tarihte ise Cape Verde de adını bıraktı.