Unahi, Kanada'ya karşı maçın en iyi oyuncusu oldu

Fas milli takımı orta saha oyuncusu Azzedine Unahi, 2026 Dünya Kupası play-off'unda Kanada'ya karşı oynanan maçın başkahramanı oldu. İki gol atan futbolcu, FIFA yorumuna göre maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Afrika temsilcileri, ev sahibi takımlardan biri olan Kanada'yı 3:0 skorunda güvenilir bir şekilde mağlup ederek dünya şampiyonası çeyrek finaline yükseldi.

Unahi dubl ile galibiyeti garantiledi

Maçın ilk yarısında skor açılmamış olsa da, devre arasından sonra Fas oyunu kontrolü altına aldı.

Azzedine Unahi rakip kaleyi iki kez işgal ederek takımının önemli galibiyetine büyük katkı sağladı. İkinci yarıda attığı goller, Kanada direncini kıran ana faktör oldu.

FIFA Unahi'yi en iyi futbolcu seçti

Maçın sona ermesinin ardından FIFA, Faslı orta saha oyuncusunu maçın en iyi futbolcusu olarak kabul etti.

Unahi yalnızca dubl kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda sahanın ortasındaki aktifliği, hücumları organize etmesi ve önemli anlardaki soğukkanlılığıyla da öne çıktı.

Fas ikinci kez çeyrek finalde

Kanada üzerine elde edilen galibiyet, Fas futbolu tarihinde bir kez daha önemli bir sayfa açtı.

Böylece Afrika takımı, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonasının çeyrek final aşamasına vize aldı.

Artık Faslılar, mundialdaki yürüyüşüne devam ederek bir tarihi sonuç için daha mücadele edecek.