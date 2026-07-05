Bilgisayar ve akıllı telefon fiyatları artıyor: Samsung DRAM bellek fiyatını yüzde 20 yükseltiyor

Dünya elektronik pazarının öncü oyuncusu Samsung şirketi, dinamik bellek (DRAM) çiplerinin fiyatını bir sonraki aşamada artırma kararı aldı. Şirket, cari çeyrekte ortalama satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 yükseleceği konusunda müşterilerini resmen uyardı. Bu durumun yalnızca endüstri ekipmanlarına değil, sıradan tüketicilerin kullandığı akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar fiyatlarına da doğrudan etki etmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, Samsung ürünlerinin fiyat artışı son aylardaki istikrarlı eğilimin bir devamıdır. Rakamlar, 2024 yılının ilk çeyreğinde DRAM çiplerinin ortalama fiyatının yüzde 90'dan fazla, ikinci çeyrekte ise yüzde 50 daha arttığını göstermektedir. Yeni fiyat politikası bağlamında, özellikle yüksek performanslı LPDDR5X çiplerinin belirgin şekilde pahalanacağı öngörülmektedir.

Yapay zeka ve pazar kıtlığı

Uzmanlara göre, fiyat artışının temel nedeni yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızlı gelişimidir. Şu anda büyük veri merkezleri (data-centers), ChatGPT ve diğer büyük dil modellerini desteklemek için devasa miktarda dinamik belleğe ihtiyaç duymaktadır. TrendForce analistleri, üçüncü çeyrekte DRAM pazarında genel fiyatların yüzde 13–18, NAND flash belleklerin ise yüzde 10–15 pahalanacağını tahmin etmektedir.

Bu süreç Özbekistan pazarını da etkileyecektir. Ülkemizde satılan dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonların çoğunluğu doğrudan Samsung bileşenlerine dayanmaktadır. Daha önce 16 GB operatif bellek standart kabul edilirken, artık bu hacimdeki cihazlar "lüks" segmentine girebilir veya fiyatları belirgin şekilde artabilir.

Üreticiler, bunlar arasında Apple ve diğer büyük markalar da bulunmak üzere, bileşen maliyetlerindeki artışı nihai ürün maliyetine yansıtmaya başladı. Örneğin, Apple şirketi bazı yeni modellerin fiyat artışını tam olarak bellek ve diğer bileşenlerin pahalanmasıyla açıklamıştı. Bu eğilim, özellikle yılın ikinci yarısında amiral gemisi akıllı telefonlar ve oyun dizüstü bilgisayarları segmentinde belirgin şekilde göze çarpmaktadır.

Tüketiciler için sonuçlar

Bellek çiplerinin fiyat artışı aşağıdaki cihazları en çok etkileyecektir:

Yüksek performanslı amiral gemisi akıllı telefonlar;

Oyuncular için tasarlanmış dizüstü bilgisayarlar;

Premium sınıf ultrabook'lar;

Sunucu ve kurumsal iş istasyonları.

Şu anda arz hacmi artan talebi karşılayamamaktadır. Yapay zeka altyapısı için gerekli bileşenlere yönelik kıtlık sürdüğü sürece, operatif bellek fiyatlarının ucuzlamasından bahsetmek henüz erkendir. Uzmanlar, yeni cihaz satın almayı planlayan kullanıcılara alımı geciktirmemelerini tavsiye etmektedir, çünkü yıl sonuna kadar perakende mağazalarında fiyatların daha da yükselme ihtimali yüksektir.