Xabi Alonso, Chelsea'ye Real'den iki yıldız almak istiyor

·107·Spor
Xabi Alonso, Chelsea'ye Real'den iki yıldız almak istiyor

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Londra kulübünün kadrosunu güçlendirmek için eski takımı Real'in futbolcularına ilgi gösteriyor. Kaynaklara göre, İspanyol uzmanın ana hedefleri Aurélien Tchouaméni ve Arda Güler.

Alonso orta sahayı güçlendirmek istiyor

Edinilen bilgilere göre, Xabi Alonso, Fransa milli takımı orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'yi Chelsea formasında görmek istiyor.

Tchouaméni, saha merkezindeki fiziksel mücadelesi, top kapma ve hücumları başlatma becerisiyle Londra kulübünün oyununa yeni bir güç katabilir.

Arda Güler de teknik direktörün planında

Chelsea'nin bir başka transfer hedefi ise Madrid ekibinin genç yeteneği Arda Güler.

Teknik becerisi, sıradışı kararları ve hücumdaki çok yönlülüğüyle öne çıkan futbolcu, Alonso'nun yeni projesinde önemli bir yer tutabilir.

Kaynaklara göre, Real yönetimi her iki futbolcu için olası tekliflere hazırlanıyor.

Alonso, Chelsea ile uzun vadeli sözleşme imzaladı

Xabi Alonso kısa süre önce Chelsea ile 2030 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Kulüp yönetimi, İspanyol uzmana yeni bir takım kurma ve uzun vadeli bir projeyi hayata geçirme imkanı tanımak istiyor.

Real'i iyi tanıması avantaj sağlayabilir

Alonso futbolculuk kariyeri boyunca Real'in formasını giydi. Bu nedenle Madrid kulübünün iç sistemini, oyun tarzını ve futbolcuların yeteneklerini iyi biliyor.

Şimdi asıl soru şu: Chelsea, Tchouaméni ve Güler için resmi teklif gönderecek mi yoksa bu iki transfer sadece planda mı kalacak?

Xabi AlonsoChelseaReal MadridAurélien TchouaméniArda Güler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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