Dünya Kupası 2026. Fas, Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası 2026 son 16 turunun ilk maçında Fas millî takımı, Kanada karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Afrika temsilcileri ikinci yarıda üç gol atarak rakibini 3:0 mağlup etti.

İlk yarıda skor açılmadı

Maçın ilk bölümü kıran kırana bir mücadele şeklinde geçti. Her iki takım da tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalışsa da devre arasında kaleler gole kapandı.

Asıl olaylar ikinci yarıda başladı.

Ounahi sekiz dakikada iki gol attı

50. dakikada Faslılar duran toptan etkili bir şekilde yararlanarak skoru açtı. Golü Azzedine Ounahi kaydetti.

82. dakikada Fas hızlı bir karşı saldırı düzenleyerek Kanada'yı ikinci kez cezalandırdı. Bu kez de Ounahi isabetli bir şutla göndererek dubl yaptı.

Rahimi galibiyete noktayı koydu

Kanada son dakikalarda skoru kısaltmaya çalıştı, ancak bunun yerine bir gol daha yedi.

90+8. dakikada Rahimi rakip kaleyi ele geçirerek son skoru belirledi — 3:0.

Dünya Kupası 2026. 1/8 final

Kanada – Fas 0:3

Goller: Ounahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Kanada: Crépeau, Johnston, Bombito, Laryea (Shaffelburg, 79), De Fougerol, Eustáquio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmed (Promise David, 79), Buchanan (Jayden Nelson, 88), Oluwaseyi (Kyle Larin, 63), Jonathan David.

Fas: Bono, Hakimi, Issa Diop (Saïdane, 87), Mazraoui, Khalkhal, El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat, 63), Ounahi (El Mourtabet, 87), Saibari (Rahimi, 22), El Khannous (Talbi, 63), Brahim Diaz.

Fas çeyrek finalde

Böylece Fas, Dünya Kupası 2026 son 16 turundaki rahat galibiyetin ardından çeyrek finale yükseldi.

Afrika takımı ilk yarıda sabırla oynadı, ikinci yarıda ise fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek turnirdeki yürüyüşünü sürdürdü.