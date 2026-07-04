Vincent Kompany, Bayern Münih yeteneğini takımda kalmaya ikna etti

Münih'in Bayern kulübünün baş antrenörü Vincent Kompany, takımın en umut vadeden genç yeteneklerinden biri olan Arjon İbrahimoviç ile şahsen görüşerek onu kulüpte kalmaya ikna etti. Belçikalı uzman, 20 yaşındaki oyun kurucunun geleceğiyle ilgili planlarını paylaştıktan sonra, futbolcu yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. Bununla ilgili Goal.com haber veriyor.

Sport Bild ve Transfermarkt yayınlarına göre İbrahimoviç, Münih kulübüyle 2028 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir anlaşma imzalayacak. Önceki anlaşmanın 2027'de sona ermesi gerekiyordu, ancak kulüp yönetimi ve teknik heyet, futbolcunun takımın geleceğindeki yerini sağlamlaştırmak amacıyla sözleşmeyi şimdiden uzatmayı gerekli gördü.

Vincent Kompany, eski Manchester City kaptanı olarak genç yeteneklerle çalışma deneyimine sahip ve İbrahimoviç'i Bayern ekosisteminde tutmayı önceliklerinden biri olarak belirledi. Antrenör ve futbolcu arasındaki kapalı kapılar ardındaki görüşme nihayetinde belirleyici oldu. Kompany, genç orta sahalıya ilk 11'e girmesi için net bir yol haritası gösterdi.

Yeteneğin oluşum yolu

Aslen Nürnberg'de doğan Arjon İbrahimoviç, 2018'de 12 yaşındayken Bayern akademisine katıldı. Altyapıdaki performansı uzmanların dikkatini hızla çekti ve 2023'ün başında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Futbolcu 17 yaşında Bochum'a karşı oynanan maçta ilk maçına çıkarak kulüp tarihindeki en genç oyunculardan biri oldu.

İbrahimoviç sadece iç şampiyonada değil, uluslararası alanda da kendini gösterme fırsatı buldu. 2024 Aralık ayında Şampiyonlar Ligi kapsamında Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan maçta yedekten oyuna girerek prestijli turnuvada tecrübe kazandı. Buna rağmen, Münih gibi bir dev kulüpte kalıcı bir yere sahip olmak için birkaç kez kiralık olarak gönderildi.

Kiralık dönemdeki başarılar

Futbolcu, becerilerini artırmak amacıyla İtalya'nın Frosinone ve Lazio kulüplerinde oynadı. Ancak asıl gelişimi geçtiğimiz sezon Heidenheim formasıyla gözle görülür şekilde ortaya çıktı. İbrahimoviç bu takımda 32 maça çıktı, bunların 25'ine ilk 11'de başladı ve kendini Bundesliga 'nın güvenilir bir oyuncusu olarak kanıtladı.

Goal.com'a göre, İbrahimoviç'e Avrupa'nın diğer bazı kulüplerinden ilgi vardı, ancak Kompany'nin kişisel müdahalesi tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Artık genç ofansif orta saha, Bayern formasıyla yeni sezonda en iyi yönlerini sergilemeye ve ilk 11 için mücadele etmeye hazırlanıyor.