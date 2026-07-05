Messi'nin Vozinha'ya söylediği sözler ortaya çıktı

·55·Spor
Messi'nin Vozinha'ya söylediği sözler ortaya çıktı

Cape Verde milli takımı kalecisi Jozimar Vozinha, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e karşı oynanan dramatik maçın ardından Lionel Messi ile yaptığı konuşmayı açıkladı.

40 yaşını aşmış deneyimli kalecinin ifadesine göre, Arjantinli yıldız onun performansını yüksek bir şekilde övdü ve tüm Cape Verde halkının onunla gurur duyması gerektiğini söyledi.

«Halkın seninle gurur duymalı»

Arjantin'in 3:2 galip geldiği maçın ardından Vozinha, Messi'nin yanına gitti.

«Beni kucakladı ve: 'Harika oynadın. Halkın seninle gurur duymalı', dedi» diyerek olayı hatırlattı kaleci.

Vozinha için, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinden böyle sıcak sözler duymak unutulmaz bir anıya dönüştü.

Vozinha Messi'ye nasıl cevap verdi?

Cape Verde kalecisi Arjantinli futbolcuya teşekkürlerini sundu ve onu en iyi oyuncu olarak nitelendirdi.

«Benim için hayal bile edilemeyecek bir andı. Ona: 'Teşekkürler, Leo. Sen en iyisisin', dedim» dedi Vozinha.

Messi'nin formasını da istedi

Konuşma sırasında Vozinha, Messi'den formalarını değiştirmesini istedi.

Leo ise röportajlardan sonra tünelde ona formasını vereceğini söyledi.

«Böyle anlar kalbimde ömür boyu saklanacak» dedi Cape Verde kalecisi.

Vozinha dünya kupasının kahramanlarından birine dönüştü

Cape Verde, Arjantin'e karşı mücadele gösterdi ve maçı uzatmalara kadar götürdü. Ancak belirleyici anlarda 2:3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Yine de Vozinha, bu dünya kupasındaki kendinden emin performansı, sayısız kurtarışı ve deneyimiyle turnuvanın en dikkat çeken kalecilerinden biri oldu.

Skorda Arjantin galip geldi, ancak maç sonrası en samimi anlardan biri Vozinha ve Messi arasında kaldı.

Lionel MessiJozimar VozinyaArjantinYeşil Burun Adaları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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