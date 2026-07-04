Rolls-Royce dünyanın en büyük UltraFan jet motoru testlerini yeniden başlatıyor

İngiltere'nin Rolls-Royce şirketi, havacılık dünyasında devrim yaratmayı amaçlayan UltraFan 80 projesini yeni bir aşamaya taşıyor. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar Derby şehrindeki özel tezgahta bu devasa motorun bir sonraki testlerini başlatacağını duyurdu. Bu teknolojinin yalnızca gücüyle değil, aynı zamanda ekolojik verimliliğiyle de modern havacılık standartlarını değiştirmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, 2023 yılında yapılan ilk testler sırasında motor demonstratörü yaklaşık 70 saat boyunca başarılı bir şekilde çalıştı. Bundan sonra mühendisler konstrüksiyonu daha da geliştirmek için çalıştılar. Güncellenen UltraFan 80, yüksek basınçlı yeni bir kompresöre ve ömrü artırmaya hizmet eden bir dizi teknik değişikliğe sahip oldu.

Teknolojik üstünlük ve pazar stratejisi

Rolls-Royce sadece devasa motorlarla sınırlı kalmak istemiyor. Şirket paralel olarak UltraFan 30 adı verilen daha kompakt bir versiyon üzerinde de çalışıyor. Bu model dar gövdeli yolcu uçakları için tasarlanmış olup, ilk testleri 2028 yılına planlanmıştır. Bu adımla İngilizler, CFM International ve Pratt & Whitney'nin hükmettiği en rekabetçi pazar segmentine girmeyi hedefliyor.

Proje kapsamındaki en önemli aşamalardan biri, tezgah testlerinden uçuş testlerine geçiştir. Rolls-Royce uzmanları, teknolojik hazırlığın altıncı seviyesine (TRL 6) ulaşmayı hedeflemiştir. Bu, motorun gerçek uçuş koşullarına maksimum düzeyde yakın bir ortamda güvenilirliğini kanıtlaması gerektiği anlamına gelmektedir.

İlginç olan şu ki, UltraFan 80 şu anda mevcut hiçbir uçağa tam olarak uymayabilir. Geliştiricilere göre, bu motorun potansiyeli o kadar yüksek ki, onu tam olarak ortaya çıkarmak için tamamen yeni nesil linerların tasarlanması gerekmektedir. Yani, teknoloji kendi dönemini aşmış durumda ve artık havacılık sanayinin buna uyum sağlaması gerekiyor.

Özbekistan havacılık pazarı için de bu tür yenilikler uzun vadede önemlidir. Ulusal havayolumuz filosu yenilenirken, yakıt verimliliği %25'e kadar daha yüksek olan motorların ortaya çıkması, gelecekte uçuş maliyetlerini düşürmeye ve ekolojik yükü azaltmaya olanak sağlayacaktır.

Şimdilik UltraFan 80'ın hangi uçak-taşıyıcıda test edileceği açıklanmadı. Ancak Rolls-Royce yönetimi, bu projenin havacılık tarihindeki en görkemli ve iddialı plan olduğundan şüphe duymuyor. 2026 yılındaki testler, bu mühendislik mucizesinin kaderini belirleyecek ana nokta olacaktır.