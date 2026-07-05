Kumların Altında Saklı Bizans Şehri Mısır'da Bulundu

Mısır'da arkeologlar, ülke tarihini daha da aydınlatan önemli bulgular ortaya çıkardı. Ülkenin batısındaki Libya çölünde yer alan Dahala vahasında, Bizans İmparatorluğu dönemine ait IV. yüzyıl şehrinin kalıntıları bulundu. Ayrıca İskenderiye yakınlarındaki Marina-el-Alameyn bölgesinde 18 antik mezar tespit edildi. Bu konuda Associated Press ülke Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın verilerine dayanarak haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Dahala vahasında kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde kesişen sokaklara sahip antik bir şehir planı tespit edildi. Ana sokakların çevresinde tapınak, iki gözetleme kulesi, kalın sağlam duvarlı savunma yapıları ve kubbeli konut binalarının kalıntıları bulundu. Arkeologlardan biri, diyakon (rahip yardımcısı) evi olarak değerlendirilen yapının tapınak inşa edilene kadar kilise işlevi de gördüğünü vurguluyor.

Kazılar sırasında ekmek pişirme fırınları, mutfak araçları, ürünleri öğütmek için kullanılan taş aletler de bulundu. Ayrıca Bizans imparatorlarının tasvir edildiği, Latince yazıtlar ve Hristiyanlık sembolleri içeren iyi korunmuş bronz sikkeler ile Roma İmparatoru II. Konstansiyus'un (337–361 yılları) hükümdarlığı dönemine ait altın sikkeler de arkeologların dikkatini çekti.

Marina-el-Alameyn bölgesinde ise 18 antik mezar — 11'i kayalara oyulmuş, 7'si yer üstüne inşa edilmiş mezarlar keşfedildi. Buradan çanak çömlekler, amforalar, kandiller, tabaklar, sunaklar, kireçtaşı kaseler, defin töreninde ölülerin ağzına konulan dört altın sikke, içinde iskelet kalıntıları bulunan 2,5 metrelik granit sarkofag ve alçıdan yapılmış sfenks heykelinin parçaları da bulundu.

Uzmanlar, bu bulguların Mısır topraklarında Bizans ve Roma dönemindeki yaşamı, şehirciliği, dini gelenekleri ve defin törenlerini daha iyi inceleme imkânı sağlayacağını vurguluyor. Bu keşifler, ülkenin zengin arkeolojik mirasını aydınlatmada önemli bir rol oynamaktadır.