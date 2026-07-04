Midjourney Hollywood stüdyolarından yapay zeka ile ilgili gizli bilgileri talep ediyor

·54·Teknoloji
Midjourney Hollywood stüdyolarından yapay zeka ile ilgili gizli bilgileri talep ediyor

Yapay zeka yardımıyla görseller üreten ünlü Midjourney startup'ı ve Hollywood'un en büyük film stüdyoları arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya taşındı. Şu anda davacı taraflar arasında fikri mülkiyet hakları konusunda ciddi anlaşmazlıklar devam ediyor. Midjourney, kendisine karşı dava açan Disney, Universal ve Warner Bros. gibi devlerden kendi iç süreçlerinde yapay zekayı nasıl kullandıklarını açıklamalarını talep ediyor. Bununla ilgili olarak Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşmazlık, geçen yıl bu stüdyoların Midjourney platformasını telif hakkını ihlal etmekle suçlayarak mahkemeye vermesinin ardından başlamıştı. Davacıların iddiasına göre, sinir ağı Bart Simpson veya Darth Vader gibi stüdyolara ait ünlü karakterleri izinsiz oluşturmaya olanak sağlıyor. Midjourney ise sırasıyla, mevcut görseller temelinde modeli eğitmenin "adil kullanım" (fair use) ilkelerine uygun olduğunu iddia ediyor.

Şu anki tartışmanın merkezinde, mahkeme süreci kapsamında tarafların sunması gereken belgeler meselesi duruyor. Daha önce hakim, stüdyoların yalnızca tüketicilere gösterilen, yani halka duyurulan AI ürünleri hakkında bilgi vermesi gerektiğine karar vermişti. Ancak Midjourney bu kısıtlamayı haksız bularak kaldırılmasını talep ediyor.

Gizli çalışmalar ve iç standartlar

Midjourney temsilcilerine göre, stüdyolar yalnızca kendilerine faydalı olan belgeleri sunarak pazara verdikleri zararlar hakkındaki iddialarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Startup'ın vurguladığına göre, Hollywood stüdyoları kapalı kapılar ardında tam olarak Midjourney'nin suçlandığı işleri — yani lisanssız içerik temelinde kendi AI modellerini eğitiyor olabilirler.

Eğer stüdyolar film veya diziler için senaryo yazma (storyboarding) veya yeni fikirler üzerinde çalışırken iç AI araçlarını kullanıyorsa, bu alanda lisanssız içerik kullanımının yaygın bir durum olduğunu kanıtlar. Bu da Midjourney için mahkemede güçlü bir savunma aracı olarak hizmet edebilir. Bu nedenle startup, stüdyolardan tüm iç prompt'ları (komutları) ve sonuçlarını açıklamalarını talep ediyor.

Sektörde yeni düzenlere doğru

Stüdyoların baş avukatı David Singer ise Midjourney platformunun bu taleplerini "balık avı" (asılsız bilgi arama) olarak adlandırdı. Onun sözlerine göre, Hollywood yapay zeka teknolojisini durdurma niyetinde değil, yalnızca ünlü karakterlerinin ve fikri mülkiyetinin izinsiz kopyalanması ve dağıtılmasına karşı mücadele ediyor.

Bu davanın tüm dünya çapında yaratıcı sektör ve teknoloji şirketleri arasındaki ilişkileri belirleyecek önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor. Özbekistan'da da dijital sanat ve yapay zeka gelişirken, böyle küresel hukuki anlaşmazlıklar yerel içerik üreticileri ve geliştiriciler için telif hakkı konularında önemli bir ders olarak hizmet edecek.

Eğer mahkeme Midjourney'nin talebini kabul ederse, Hollywood'un en gizli teknolojik süreçleri halka açıklanabilir. Bu da yalnızca bu davanın sonucuna değil, tüm film stüdyoları sisteminin gelecekteki çalışma tarzına da etki edecek.

MidjourneyYapay ZekaHollywoodDisneyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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