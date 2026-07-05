"Real" Enzo Fernandez transferinden neden vazgeçti

"Real Madrid" kulübü yaz transfer döneminde "Chelsea" orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i transfer etmemeye karar verdi. Kulüp yönetimi, Arjantinli futbolcunun oyun tarzının takımın mevcut planlarına tam olarak uymadığını düşünmektedir.

"Real" söylentilere nokta koydu

Gazeteci Ramon Alvarez'in bilgisine göre, Madridliler Enzo Fernandez transferi hakkındaki sürekli haberlere son vermek amacıyla resmi açıklama da yaptılar.

Böylece, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yakın zamanda "Santiago Bernabeu"ya transfer olma ihtimali fiilen ortadan kalktı.

Sebep — Valverde ve Bellingham

Kaynağa göre, "Real" yönetimi Enzo Fernandez'in taktik açıdan Federico Valverde ve Jude Bellingham ile aynı hizada yeterince uyum sağlayamayacağı görüşünde.

Madrid kulübü gelecekte orta sahanın merkezini tam olarak Valverde ve Bellingham etrafında kurmayı planlıyor. Bu nedenle bir başka pahalı merkez orta saha oyuncusu için büyük miktarda para harcamanın amaca uygun olmadığına karar verildi.

Enzo'nun değeri 90 milyon avro

Transfermarkt portalı Enzo Fernandez'in güncel piyasa değerini 90 milyon avro olarak değerlendiriyor.

Arjantinli futbolcu "Chelsea"nin önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ancak "Real"in mevcut transfer stratejisinde ona yer bulunamadı.

Artık Madridlilerin orta sahayı değil, kadronun diğer mevkilerini güçlendirmeye odaklanması bekleniyor.