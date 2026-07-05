Atletico Madrid, Morten Hjulmand transferi için son teklifi hazırlıyor

·34·Spor
Atletico Madrid, Morten Hjulmand transferi için son teklifi hazırlıyor

İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, Lizbon Sporting takımının kaptanı Morten Hjulmand transferi konusunda belirleyici bir adım atmaya yakın. Madrid ekibi, Danimarkalı orta saha oyuncusu için daha önce yapılan 35 milyon euroluk reddedilen teklifin ardından mali koşulları iyileştirmeye karar verdi. Bu transfer, Diego Simeone için mevcut yaz transfer dönemindeki ana öncelikli görev olmaya devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

A Bola'nın haberine göre, Atletico Madrid yönetimi, Sporting'in taleplerini karşılamak amacıyla müzakere masasına geri dönüyor. İlk teklif 30 milyon euro garantili ödeme ve 5 milyon euro ikramiyelerden oluşuyordu, ancak Portekiz kulübü bu tutarı yeterli görmedi. Şimdi "colchoneros" transfer ücretini artırarak anlaşmayı birkaç gün içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Sporting'in Talebi ve Müzakere Detayları

Sporting başkanı Frederico Varandas müzakerelerde sert bir tutum sergiledi. Kulüp yönetimi, Hjulmand için en az 40 milyon euro tutarında net bir ödeme talep ediyor. Ayrıca, sözleşmeye gelecekte futbolcunun performansına göre ödenecek ek primlerin de eklenmesi şart koşuldu. Atletico Madrid'in bu koşulları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Şu anda tüm taraflar — Sporting, Atletico ve futbolcunun kendisi — süreci hızlandırmaktan yana. Amaç, 11 Temmuz'da Sporting takımının Algarve'ye antrenman kampına gitmesinden önce tüm belgelerin resmileştirilmesidir. Diego Simeone, yeni oyuncusunu en kısa sürede takımın taktik dizilişine adapte etmek istiyor.

Morten Hjulmand, İtalya'nın Lecce kulübünden Sporting'e geçtikten sonra kısa sürede takımın gerçek lideri haline geldi. Sahadaki disiplini, topu rakipten kapma becerisi ve liderlik yeteneği ona kaptanlık pazubandını takmasını sağladı. Danimarkalı futbolcu, Lizbon'daki kariyerinin sonuna geldiğini hissederek, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşmaya bile fırsat buldu.

Aslında, futbolcunun ayrılması geçen yıl da gündeme gelmişti, ancak o zaman kulüp onu bırakmamıştı. Özellikle, 2025 yılına gelindiğinde Manchester United'ın ilgisini çekmesine rağmen Sporting kaptanını elinde tutmuştu. Ancak o zaman yönetim, Hjulmand'a bu yaz uygun bir teklif gelirse ona engel olmama sözü vermişti.

Goal.com'a göre, 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir aşamaya çıkmaya ve İspanya şampiyonasında kendini sınamaya tamamen hazır. Taraflar anlaşmaya varırsa, bu transferin Atletico Madrid'in orta sahasını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor.

Atletico MadridSportingTransferMorten HjulmandFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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