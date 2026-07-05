Paraguay ve Fransa maçını sitemizden canlı izleyin

·246·Spor
Paraguay ve Fransa maçını sitemizden canlı izleyin

Paraguay ve Fransa millî takımları Dünya Kupası 1/8 finalinde çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Maç bugün saat 02:00'da başlayacak.

Fransa maçın favorisi olarak görülüyor, ancak Paraguay'ın sıkı savunması ve karşı atakları rakip için ciddi sorun oluşturabilir.

Sitemizde maçın tüm önemli anları canlı olarak aktarılıyor. Goller, tehlikeli ataklar, penaltı vuruşları, oyuncu değişiklikleri ve kartlar hakkında hızlı bilgi verilecek.

Metinli yayını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Canlı anlatımCANLI
28'
Miguel Almirón (Paraguay) ceza sahasına yüksek bir orta kesti ancak rakip savunma topu rahatça kontrol ederek kesmeyi başardı.
23'
Burchak'ın şutundan sonraki pozisyon, Ousmane Dembélé'nin (Fransa) topu taca atmasıyla sonuçsuz kaldı.
24'
Hakem oyun temposunu biraz düşürmek (serinleme) için mola verdi.
22'
Manu Koné (Fransa) ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak savunma tarafından engellendi. Fransa korner kullanacak.
22'
Korner sonrası Ousmane Dembélé'nin (Fransa) ortasını savunma uzaklaştırdı.
19'🟨
Bradley Barcola (Fransa) hakem tarafından uyarıldı (sarı kart).
18'
Michael Olise (Fransa) korneri kısa pasla oyuna soktu.
18'
Michael Olise (Fransa) pas vermeye çalıştı, ancak top kesildi. Top oyun alanı dışına çıktı ve korner atışı verildi. Fransa hücumu sürdürüyor.
16'
Lucas Digne (Fransa) ceza sahasına top gönderdi ancak top doğrudan Orlando Gill'e gitti ve kaleci topu kontrol etti.
13'
Paraguay'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruş sonrası gelen pası savunmacılardan biri kesti.
12'
Ilgiz Tantashev, rakibinin ayağına vurduğu için Manu Koné'ye (Fransa) düdük çaldı.
11'
Ousmane Dembélé (Fransa) topu savunmacıların arasından geçirmeye çalıştı ancak hiçbir takım arkadaşını bulamadı.
10'
Ousmane Dembélé (Fransa) topu ceza sahasına gönderdi ancak savunmacı dikkatli davranarak topu güvenli bölgeye uzaklaştırdı.
7'
Ousmane Dembélé'nin (Fransa) tehlikeli korner vuruşu savunma tarafından güvenli bölgeye uzaklaştırıldı.
7'
Lucas Digne (Fransa) ceza sahası dışından takım arkadaşını bulmaya çalıştı ancak rakip savunma hızlı davranarak atağı durdurdu. Fransa korner kazandı.
6'
Ousmane Dembélé (Fransa) ceza sahasına harika bir ort açtı. Ancak rakip savunmacı uyanık davrandı, tehlikeyi savuşturdu ve topu güzelce uzaklaştırdı.
4'
Michael Olise (Fransa) topu ceza sahasına gönderdi ancak savunmacılardan biri dikkatli davranarak topu uzaklaştırdı.
2'
Adrien Rabiot'nun (Fransa) ceza sahasına gönderdiği pas ulaşmadı, savunmacılar topu güvenli bölgeye uzaklaştırdı.
1'
Ousmane Dembélé (Fransa) topu Kylian Mbappé'ye verdi, ancak Mbappé ceza sahası içinde rakibini geçemedi.
1'
Fransa maça başladı.
1'
İlk yarının başlamasına kısa bir süre kaldı.
01:54
Bugünkü maçı baş hakem Ilgiz Tantashev yönetecek.
ParaguayFransaDünya KupasıMetinli YayınKylian MbappéJulio Enciso
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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