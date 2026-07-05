Paraguay ve Fransa maçını sitemizden canlı izleyin

Paraguay ve Fransa millî takımları Dünya Kupası 1/8 finalinde çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Maç bugün saat 02:00'da başlayacak.

Fransa maçın favorisi olarak görülüyor, ancak Paraguay'ın sıkı savunması ve karşı atakları rakip için ciddi sorun oluşturabilir.

Sitemizde maçın tüm önemli anları canlı olarak aktarılıyor. Goller, tehlikeli ataklar, penaltı vuruşları, oyuncu değişiklikleri ve kartlar hakkında hızlı bilgi verilecek.

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