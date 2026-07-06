Alphonso Davies, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından duygularını paylaştı

Kanada milli takımı ve Bayern Münih'in yıldız savunma oyuncusu Alphonso Davies, 2026 Dünya Kupası'nı kariyerinin en zor dönemlerinden biri olarak nitelendirdi. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada için turnuva son 16 turunda sona erdi, ancak takımın ana lideri sakatlığı nedeniyle sahada neredeyse hiç yer alamadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Houston'da oynanan son 16 turu maçında Kanada, Fas milli takımına 3-0 mağlup oldu. Jesse Marsch yönetimindeki takım, cesur oyunuyla birçok kişinin takdirini kazanmış olsa da, Alphonso Davies gibi bir yeteneğin kadroda eksikliği kritik anlarda hissedildi. Bayern oyuncusu, tüm maçı yedek kulübesinde geçirmek zorunda kaldı.

Goal.com'un haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenerek turnuva boyunca yaşadığı fiziksel ve zihinsel zorluklardan bahsetti. Davies, mayıs ayından beri devam eden diz arkası kirişi sakatlığı nedeniyle en iyi formuna ulaşamadığını itiraf etti.

Sakatlık ve zihinsel baskı

"Dünya Kupası'ndaki yolculuğumuzun böyle bitmesini istemezdik. Kanada'yı dünyanın en büyük sahnesinde temsil etmek benim için her zaman bir onurdur. Ülke için her şeyini ortaya koyan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" diye yazdı futbolcu kendi sayfasında. Sözlerine göre, sakatlığı nedeniyle takımına yardım edememek onun için büyük bir darbe oldu.

Alphonso Davies, turnuva boyunca sahada sadece 15 dakika kalabildi. Bu düşük süre, futbolcunun fiziksel durumunun turnuva gerekliliklerini karşılamadığını gösteriyor. Ancak o, bunu bir bahane olarak kullanmak istemiyor. "Bahanelere inanmıyorum. Futbol başarısızlıklarla dolu, önemli olan onlara nasıl yanıt verdiğinizdir" diye ekledi.

Bu durum sadece Kanada milli takımı için değil, Bayern Münih için de endişe verici bir durum. Münih ekibi, en hızlı kanat savunucusunun yeni sezon öncesinde tamamen iyileşmesini umuyor. Davies, bu talihsizliğin onu daha güçlü olmaya ve antrenmanlarda daha sıkı çalışmaya teşvik edeceğini vurguladı.

Dünya çapındaki bir yıldızın böyle büyük bir turnuvada kendini gösterememesi futbolseverler için beklenmedik bir durum oldu. Kanada milli takımı ise Davies'in yokluğunda bile direnç göstermeye çalışarak gelecek için büyük bir temel oluşturduğunu kanıtladı.