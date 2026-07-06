2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri tarihi şampiyonlardan yoksun

·60·Spor
2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri tarihi şampiyonlardan yoksun

2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine gelindiğinde, turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan milli takımları mücadeleden elendi.

Beş kez şampiyon olan Brezilya ve dört kez kazanan Almanya play-off aşamasında mağlup oldu. İtalya ise turnuvaya katılım hakkı bile kazanamadı. En çok kupa kazananlar arasında sadece Arjantin şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Brezilya'yı Norveç durdurdu

Brezilya milli takımı, son 16 turunda Norveç ile karşılaştı ve 1-2'lik skorla mağlup oldu.

«Pentacampeones», Dünya Kupası tarihindeki en başarılı milli takım olarak kabul edilir. Brezilya beş kez kupayı müzesine götürdü:

  • 1958;

  • 1962;

  • 1970;

  • 1994;

  • 2002.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Erling Haaland liderliğindeki Norveç, Brezilyalıların çeyrek finale yükselmesine izin vermedi.

Almanya penaltılarda kaybetti

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'nın turnuva macerası çok daha erken sona ermişti.

Almanlar, son 32 turunda Paraguay ile normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta karşılaştı. Penaltı atışlarında ise rakibi 4-3 üstünlük sağladı.

Almanya şu yıllarda dünya şampiyonu oldu:

  • 1954;

  • 1974;

  • 1990;

  • 2014.

İtalya yine Dünya Kupası'na katılamadı

Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde edemedi.

«Squadra Azzurra» 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında dünyanın zirvesindeydi. Ancak İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırıyor.

Bu durum, futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri için ciddi bir kriz olarak değerlendiriliyor.

Uruguay grup aşamasında elendi

Dünya Kupası'nın ilk kazananı ve iki kez şampiyon olan Uruguay da turnuvaya erken veda etti.

1930 ve 1950 yıllarında kupayı kazanan Güney Amerikalılar, bu kez grup aşamasını geçemedi.

Arjantin hala mücadelede

En çok şampiyonluk yaşayan takımlar arasında Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki varlığını sürdürüyor.

«Albiceleste» 1978, 1986 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu oldu. Son şampiyonlar şimdi dördüncü yıldız için savaşıyor.

Böylece çeyrek finalde Brezilya, Almanya, İtalya ve Uruguay yer almıyor. Futbol haritası değişiyor: eski devler kenarda, yeni adaylar ise tarih yazmaya hazır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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