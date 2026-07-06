Evolute yeni i-Sky ve i-Space modellerini tanıttı: Üretim detayları belli oldu

·3·Teknoloji
Evolute yeni i-Sky ve i-Space modellerini tanıttı: Üretim detayları belli oldu

Yekaterinburg'da düzenlenen "Innoprom-2026" uluslararası fuarı kapsamında Rus markası Evolute, güncellenmiş model yelpazesini sergiledi. Etkinliğin en önemli olaylarından biri olarak i-Sky elektrikli crossover modelinin tam döngü üretiminin başlayacağı duyuruldu. Bu adım, markanın teknolojik bağımsızlığını artırmak ve ürün kalitesini yeni bir seviyeye taşımak açısından kritik öneme sahip. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, i-Sky modelinin seri üretimi 2026 yılının Ağustos ayına planlanıyor. Söz konusu süreç; kaynak, boyama ve montaj gibi tüm temel aşamaları içeriyor. C segmentine ait bu crossover, 218 beygir gücünde bir elektrik motoruyla donatılmış olup modern şehir içi ve şehir dışı seyahatler için optimal bir denge sağlıyor.

Teknik imkanlar ve konfor

Evolute i-Sky, tek şarjla 424 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Modern kullanıcılar için en önemli unsurlardan biri hızlı şarj teknolojisidir. Belirtilenlere göre, araç bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj etmek yarım saatten daha az sürüyor. Bu durum, uzun mesafeli yolculuklarda ciddi zaman tasarrufu sağlıyor.

Aracın iç tasarımı da en son teknolojik trendlere uygun şekilde donatıldı. Özellikle kabin şu konfor özelliklerini içeriyor:

  • 14,6 inçlik büyük dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi;
  • Tam dijital gösterge paneli;
  • Panoramik cam tavan;
  • Güvenliği sağlayan 360 derecelik çevre görüş kameraları.

Hibrit modeller serisindeki yenilikler

Fuarda dikkat çeken bir diğer prömiyer ise i-Space hibrit crossover modelinin dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu oldu. Yeni modifikasyon, seri hibrit sistemiyle donatılmış olup aracın 100 km/sa hıza sadece 7,1 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Bu değer, crossover sınıfı için oldukça yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Yeni i-Space modelinin en güçlü tarafı toplam menzilidir. Üretici verilerine göre, tam dolu yakıt deposu ve şarj edilmiş batarya ile araç 1000 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Bu gösterge, hibrit teknolojilerin uzun mesafeler için uygun olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Ayrıca Evolute standında i-Space modelinin beş ve yedi koltuklu önden çekişli versiyonları ile kompakt i-Joy elektrikli crossover modeli de yer aldı. Orta Asya'da, özellikle Özbekistan pazarında elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin arttığı bir dönemde, komşu bölgelerdeki bu tür teknolojik güncellemeler yerel pazar dinamiklerini de etkileyebilir.

Genel olarak, Evolute markasının üretimi tamamen yerelleştirme çabası ve model yelpazesini genişletmesi, bölgesel otomotiv endüstrisinde rekabetin artacağının bir göstergesidir. Yeni modellerin sadece çevre dostu olmalarıyla değil, aynı zamanda yüksek teknolojik donanımlarıyla da alıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

EvoluteElektromobilHibritOtomobilTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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