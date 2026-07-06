SpaceX yarım yıl içinde 260 Starlink uydusunu yörüngeden çıkardı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, küresel uydu ağını yenileme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı. Şirket, son altı ay içinde (Aralık 2025'ten Mayıs 2026'ya kadar) 260 Starlink uydusunu planlı bir şekilde yörüngeden çıkardı. Ixbt.com'un ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunulan rapora dayandırdığı habere göre bu durum, haber veriyor.

Şu anda uzaydaki toplam Starlink uydu sayısı 10 bini aşmış durumda. Yörüngeden çıkarılan cihazların 176'sı ilk nesle aitken, geri kalanı daha yeni olan ikinci nesil modellerdir. Ayrıca SpaceX, 349 uydunun daha görevini tamamladığını ve yakın zamanda atmosferde yanmak üzere manevralara başlayacağını duyurdu.

Teknolojik güncelleme ve güvenlik önlemleri

Starlink sistemindeki uydular başlangıçta yaklaşık 5 yıllık bir hizmet ömrü için tasarlanmıştır. Cihazlar ömürlerini tamamladıklarında, kalan yakıtlarını kullanarak yörüngelerini alçaltır ve Dünya atmosferinin yoğun katmanlarına girerler. Sürtünme sonucu oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle tamamen yanarlar, bu da uzayda tehlikeli enkaz birikimini önler.

Yeni nesil cihazların öncekilerden önemli ölçüde daha ağır olduğunu belirtmek gerekir. İlk Starlink uyduları 260–295 kg ağırlığındayken, ikinci nesil cihazların ağırlığı 800 kg ile 1250 kg arasındadır. Bu, atmosferde her cihaz yandığında eskisinden daha fazla malzemenin buharlaşacağı anlamına gelir.

Çevresel ve hukuki konular

Bilim insanları, uyduların atmosferde kitlesel olarak yanmasının sonuçlarını daha aktif bir şekilde araştırmaya çağırıyor. Özellikle yanma sürecinde oluşan alüminyum oksit ve diğer bileşiklerin atmosferin üst katmanlarının kimyasal yapısını nasıl etkilediği konusunda tartışmalar devam ediyor. Bu konular, SpaceX gibi büyük operatörler için gelecekte ek gerekliliklerin getirilmesine neden olabilir.

ABD hükümeti şu anda uzay görevlerini Ulusal Çevre Politikası (NEPA) gerekliliklerinden muaf tutma konusunu değerlendiriyor. Uzmanlara göre, bu tür faaliyetler teknik olarak ABD toprakları dışında gerçekleştiği için katı bir çevresel incelemeye gerek yoktur. Ancak çevreciler, küresel ölçekteki etkinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

SpaceX büyük planlarından vazgeçmiş değil. Şirket, gelecekte yörüngedeki uydu sayısını 42 bine çıkarmayı hedefliyor. Şu anda sadece yeni cihazlar fırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda verileri doğrudan yörüngede işleyebilen bilgi işlem platformları oluşturmak için de çalışmalar yürütülüyor. Bu durum, uzak bölgelerde bile istikrarlı ve hızlı internet erişimi için yeni teknolojik fırsatlar sunuyor.