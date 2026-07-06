Sandro Tonali rekor bir ücretle Tottenham'a transfer oldu

Londra kulübü Tottenham, tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdiğini duyurdu. İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle United'dan ayrılarak "Spurs" kadrosuna katıldı. Bonuslarla birlikte bu anlaşmanın toplam değerinin 100 milyon sterline (yaklaşık 133 milyon dolar) ulaşabileceği belirtildi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu transfer, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin yaz transfer dönemindeki ana hedefiydi. Deneyimli çalıştırıcı, vatandaşını Kuzey Londra'ya taşınmaya ikna etmede kilit rol oynadı. Newcastle United başlangıçta 80 milyon sterlinlik teklifi reddetmişti ancak taraflar sonunda 92,5 milyon sterlin nakit ve 7,5 milyon sterlin bonus içeren bir anlaşmaya vardı.

Teknik direktörle gizli görüşme ve "sihirli" karar

Sandro Tonali tercihini açıklarken, Roberto De Zerbi ile yaptığı uzun görüşmenin her şeyi belirlediğini vurguladı. İlginç bir şekilde, her iki İtalyan ismi de Brescia kulübü birbirine bağlıyor; Tonali profesyonel futbola bu takımda adım atarken, De Zerbi için Brescia doğup büyüdüğü şehir olma özelliğini taşıyor.

"Burada olduğum için çok mutluyum. İnsanlar 4-5 kulüpten bahsetti ama benim için sadece bir tane vardı. Teknik direktörle yaklaşık iki saat boyunca kulüp, taraftarlar ve gelecekteki futbol anlayışımız hakkında konuştuk. Sanki sihirli bir an gibiydi çünkü o görüşmeden sonra Tottenham ile sözleşme imzalamam gerektiğini hemen anladım," ifadelerini kullandı Tonali, ixbt.com'un aktardığı röportajında.

Newcastle'daki zorlu dönem ve unutulmaz zafer

Tonali, Newcastle United'dan gerçek bir kahraman olarak ayrılıyor. Takımın 2025 yılında İngiltere Lig Kupası'nı (Carabao Cup) kazanmasına yardımcı olarak kulübün 70 yıllık kupa hasretine son verdi. İngiltere'nin kuzeyindeki kariyeri kolay geçmedi; futbolcu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 aylık bir men cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Buna rağmen taraftarlar ve teknik direktör Eddie Howe onu her zaman destekledi. Futbolcu veda mektubunda Newcastle camiasına ve şahsen Eddie Howe'a teşekkür etti. Tonali'ye göre, teknik direktörü en zor zamanlarda bile ona güvenmiş ve gelişimine katkıda bulunmuştu.

Roberto De Zerbi, Tonali'nin gelişinin takımın merkezini tamamen değiştireceğine inanıyor. Futbolcunun yeteneğini öven teknik direktör, oyun tarzının Tottenham taraftarlarını heyecanlandıracağını belirtti. Yeni sezonda İtalyan yıldızın Londra ekibinin ana liderlerinden biri olması bekleniyor.