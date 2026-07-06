Erling Haaland: «Bu Norveç tarihindeki en büyük maç»

Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya karşısında alınan 2-1'lik tarihi galibiyetin ardından duygularını gizleyemedi.

25 yaşındaki forvet, karşılaşmada duble yaparak maçın adamı seçildi. Ona göre bu gün, Norveç futbol tarihinde özel bir yere sahip.

«Bu galibiyet tarihe geçecek»

Haaland, Brezilya'ya karşı alınan sonucu Norveç futbolundaki en unutulmaz olaylardan biri olarak nitelendirdi.

«Muhtemelen bu olay Norveç tarihine geçecek. Şu an herkes bu anın tadını çıkarmalı. Bu inanılmaz; Norveç futbol tarihindeki en unutulmaz günlerden biri» dedi.

Forvet, takım arkadaşlarının bu anların değerini bilmesi ve elde edilen sonuçla gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Genç nesil için büyük ilham

Norveçli yıldıza göre, Brezilya karşısında alınan galibiyet ülkedeki birçok genç futbolcuya ilham verecek.

«Bu sonuçla gurur duyuyoruz. Sanırım bu galibiyet birçok gence ilham verecek. Ben de çocukken böyle galibiyetlerden ilham alırdım» dedi Haaland.

Tüm Norveçli taraftarları, ülke futbol tarihinin en büyük zaferlerinden birinin keyfini çıkarmaya davet etti.

«Bize tek bir fırsat yetti»

Haaland, maçta sabrın ve fırsatları etkili kullanmanın belirleyici olduğunu söyledi.

«Her maç kendine has. Bize en az bir fırsat lazımdı. En önemlisi beklemek ve fırsat doğduğunda onu etkili kullanmaktı» dedi forvet.

Kafa vuruşuyla attığı ilk gol Norveç'i öne geçirirken, ikinci gol maçın kaderini belirledi.

İkinci golü «mucize» olarak nitelendirdi

Haaland, belirleyici golü hakkında konuşurken duygularını ifade etmenin zor olduğunu itiraf etti.

«Kafa golü skoru 1-0'a getirdi. İkinci gol ise tam bir mucizeydi. Bunu tarif etmek zor» ifadelerini ESPN aktardı.

Norveç çeyrek finalde

Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Haaland, Fildişi Sahili ve Brezilya karşısında alınan galibiyetleri takımın en büyük başarıları arasına ekledi.

Şimdi Norveç'in önünde dev bir sınav daha var. Ancak Brezilya'yı durduran bir takım için artık 'imkansız' kelimesi geçerliliğini yitirdi.