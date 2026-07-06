Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli: Tanıtım tarihi ve fiyatı belli oldu

Apple, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan ve geçici olarak iPhone Ultra şeklinde adlandırılan cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak teknoloji tutkunlarının bu yenilikçi cihaz için biraz daha beklemesi gerekebilir. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan son bilgilere göre, beklenen yenilik ancak 2026 yılının sonuna doğru satışa sunulacak ve piyasadaki arzı oldukça sınırlı olacak. Bu bilgileri Ixbt.com aktarıyor.

Tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Apple, 2026 yılının ikinci yarısında sadece 7-8 milyon adet katlanabilir iPhone üretmeyi planlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin üretim hacminin 20-22 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu durum, yeni nesil akıllı telefonun herkese yetmeyeceğinin bir göstergesi.

iPhone X senaryosu mu tekrarlanacak?

Analistlere göre, katlanabilir iPhone ile ilgili durum 2017 yılındaki iPhone X sürecini anımsatıyor. O dönemde Apple, yıl dönümü özel akıllı telefonunu iPhone 8 ile birlikte tanıtmış ancak üretimdeki karmaşıklıklar nedeniyle satışlar oldukça geç başlamıştı. 2026 yılında da cihazın Eylül ayında ana iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılmasına rağmen, gerçek satışlarının ancak dördüncü çeyrekte başlaması muhtemel görünüyor.

İlk üretim hızlarının da oldukça düşük olması bekleniyor. Özellikle 2026'nın üçüncü çeyreğinde sadece 0,5-1 milyon adet cihazın üretilebileceği tahmin ediliyor. Bu, toplam altı aylık planın sadece yüzde 10'una tekabül ediyor. Böylesi bir kıtlık ortamında, akıllı telefona olan talebin arzdan birkaç kat daha fazla olması kaçınılmaz.

Fiyat ve pazar beklentileri

ixbt.com'un verilerine göre, yeni katlanabilir iPhone'un fiyatının 2300 ile 2500 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen Ming-Chi Kuo, yüksek fiyatın alıcıları durduramayacağını öngörüyor. Ön siparişler başladığında ilk partilerin anında tükeneceği ve teslimat sürelerinin 4-6 haftaya kadar uzayabileceği bekleniyor.

Ayrıca piyasada oluşacak yapay kıtlık nedeniyle, cihazın karaborsada resmi fiyatının yüzde 50-100 üzerinde satılması da ihtimaller dahilinde. Bu tür özel cihazlar genellikle yüksek fiyat farklarıyla piyasaya girse de, resmi garanti ve istikrarlı fiyatlar ancak üretim kapasitesi genişledikten sonra mümkün olacaktır.

Uzmanların vardığı sonuca göre, katlanabilir iPhone'a olan gerçek talebi ancak 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde, ilk heyecan dalgası dindikten ve üretim istikrara kavuştuktan sonra objektif bir şekilde değerlendirmek mümkün olacak. Şimdilik Apple hayranlarının teknolojik devrimi beklemeye devam etmesi gerekiyor.