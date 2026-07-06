Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli: Tanıtım tarihi ve fiyatı belli oldu

·35·Teknoloji
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli: Tanıtım tarihi ve fiyatı belli oldu

Apple, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan ve geçici olarak iPhone Ultra şeklinde adlandırılan cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak teknoloji tutkunlarının bu yenilikçi cihaz için biraz daha beklemesi gerekebilir. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan son bilgilere göre, beklenen yenilik ancak 2026 yılının sonuna doğru satışa sunulacak ve piyasadaki arzı oldukça sınırlı olacak. Bu bilgileri Ixbt.com aktarıyor.

Tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Apple, 2026 yılının ikinci yarısında sadece 7-8 milyon adet katlanabilir iPhone üretmeyi planlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin üretim hacminin 20-22 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu durum, yeni nesil akıllı telefonun herkese yetmeyeceğinin bir göstergesi.

iPhone X senaryosu mu tekrarlanacak?

Analistlere göre, katlanabilir iPhone ile ilgili durum 2017 yılındaki iPhone X sürecini anımsatıyor. O dönemde Apple, yıl dönümü özel akıllı telefonunu iPhone 8 ile birlikte tanıtmış ancak üretimdeki karmaşıklıklar nedeniyle satışlar oldukça geç başlamıştı. 2026 yılında da cihazın Eylül ayında ana iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılmasına rağmen, gerçek satışlarının ancak dördüncü çeyrekte başlaması muhtemel görünüyor.

İlk üretim hızlarının da oldukça düşük olması bekleniyor. Özellikle 2026'nın üçüncü çeyreğinde sadece 0,5-1 milyon adet cihazın üretilebileceği tahmin ediliyor. Bu, toplam altı aylık planın sadece yüzde 10'una tekabül ediyor. Böylesi bir kıtlık ortamında, akıllı telefona olan talebin arzdan birkaç kat daha fazla olması kaçınılmaz.

Fiyat ve pazar beklentileri

ixbt.com'un verilerine göre, yeni katlanabilir iPhone'un fiyatının 2300 ile 2500 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen Ming-Chi Kuo, yüksek fiyatın alıcıları durduramayacağını öngörüyor. Ön siparişler başladığında ilk partilerin anında tükeneceği ve teslimat sürelerinin 4-6 haftaya kadar uzayabileceği bekleniyor.

Ayrıca piyasada oluşacak yapay kıtlık nedeniyle, cihazın karaborsada resmi fiyatının yüzde 50-100 üzerinde satılması da ihtimaller dahilinde. Bu tür özel cihazlar genellikle yüksek fiyat farklarıyla piyasaya girse de, resmi garanti ve istikrarlı fiyatlar ancak üretim kapasitesi genişledikten sonra mümkün olacaktır.

Uzmanların vardığı sonuca göre, katlanabilir iPhone'a olan gerçek talebi ancak 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde, ilk heyecan dalgası dindikten ve üretim istikrara kavuştuktan sonra objektif bir şekilde değerlendirmek mümkün olacak. Şimdilik Apple hayranlarının teknolojik devrimi beklemeye devam etmesi gerekiyor.

AppleiPhoneiPhone UltraTeknolojiAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cambridge bilim insanları elektrikli araç bataryalarının ömrünü uzatmanın basit bir yolunu bulduCambridge bilim insanları elektrikli araç bataryalarının ömrünü uzatmanın basit bir yolunu bulduBugün, 16:26SSJ-100 uçaklarının motorları yenileniyor: Rus havacılığında büyük değişimlerSSJ-100 uçaklarının motorları yenileniyor: Rus havacılığında büyük değişimlerBugün, 15:20Wildberries yapay zeka ile değiştirilmiş yorumları işaretlemeye başladıWildberries yapay zeka ile değiştirilmiş yorumları işaretlemeye başladıBugün, 14:58Akıllı gözlük pazarında yeni lider: Even Realities'in değeri 1 milyar dolara ulaştıAkıllı gözlük pazarında yeni lider: Even Realities'in değeri 1 milyar dolara ulaştıBugün, 14:28Rus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendiRus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendiBugün, 14:26Gökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden incelediGökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden incelediBugün, 13:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi