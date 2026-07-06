Blatter FIFA'yı eleştirdi: «Futbol siyaset arenası değildir»

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun'a verilen cezanın ertelenmesine sert tepki gösterdi.

Ona göre futboldaki disiplin kararları, siyasi telefon görüşmeleri veya dış baskılarla değil, yalnızca kurallar ve bağımsız organların sonuçlarına göre alınmalıdır.

Balogun Belçika'ya karşı oynayabilecek

Folarin Balogun, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

ABD'nin 2-0 kazandığı bu karşılaşmada forvet oyuncusu, Tarik Muharemovic'in bileğine bastığı için oyundan atılmıştı.

Buna rağmen FIFA, Balogun'un bir maçlık cezasını bir yıllık denetimli serbestlik ile erteledi. Sonuç olarak oyuncu, son 16 turundaki Belçika maçında sahaya çıkma hakkını korudu.

Trump'ın Infantino'yu aradığı iddia edildi

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, Balogun hakkında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradı.

Tam da bu bilginin ardından cezanın ertelenmesi, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

«Kırmızı kart siyasi bir telefonla iptal edilmez»

Sepp Blatter, sosyal medya hesabından FIFA'nın kararını açıkça eleştirdi.

«Kırmızı kartlar siyasi telefonlarla iptal edilmez. Onlar kurallar, kanıtlar ve bağımsız organların kararları doğrultusunda iptal edilir» diye yazdı.

Eski FIFA başkanı, siyasetçilerin futbol organizasyonlarının faaliyetlerine müdahale etmesinin tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı.

«FIFA, nereye gidiyorsun?»

Blatter'e göre, ABD başkanının müdahalesi ve kritik maç öncesinde cezanın durdurulması, kurumun bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

«Eğer ABD başkanı, FIFA başkanının işlerine karışır ve play-off maçı öncesinde bir oyuncunun cezası aniden kaldırılırsa, doğal olarak şu soru akla gelir: 'FIFA, nereye gidiyorsun?'» dedi Blatter.

Açıklamasını, futbolun siyasi etki aracı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.

«Futbol asla siyasi oyunların arenası olmamalıdır».

Balogun'un Belçika'ya karşı sahaya çıkabilecek olması, artık sadece bir spor konusu değil, FIFA kararlarının bağımsızlığı üzerine büyük bir tartışmayı da başlattı.