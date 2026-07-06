Blatter FIFA'yı eleştirdi: «Futbol siyaset arenası değildir»

·64·Spor
Blatter FIFA'yı eleştirdi: «Futbol siyaset arenası değildir»

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun'a verilen cezanın ertelenmesine sert tepki gösterdi.

Ona göre futboldaki disiplin kararları, siyasi telefon görüşmeleri veya dış baskılarla değil, yalnızca kurallar ve bağımsız organların sonuçlarına göre alınmalıdır.

Balogun Belçika'ya karşı oynayabilecek

Folarin Balogun, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

ABD'nin 2-0 kazandığı bu karşılaşmada forvet oyuncusu, Tarik Muharemovic'in bileğine bastığı için oyundan atılmıştı.

Buna rağmen FIFA, Balogun'un bir maçlık cezasını bir yıllık denetimli serbestlik ile erteledi. Sonuç olarak oyuncu, son 16 turundaki Belçika maçında sahaya çıkma hakkını korudu.

Trump'ın Infantino'yu aradığı iddia edildi

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, Balogun hakkında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradı.

Tam da bu bilginin ardından cezanın ertelenmesi, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

«Kırmızı kart siyasi bir telefonla iptal edilmez»

Sepp Blatter, sosyal medya hesabından FIFA'nın kararını açıkça eleştirdi.

«Kırmızı kartlar siyasi telefonlarla iptal edilmez. Onlar kurallar, kanıtlar ve bağımsız organların kararları doğrultusunda iptal edilir» diye yazdı.

Eski FIFA başkanı, siyasetçilerin futbol organizasyonlarının faaliyetlerine müdahale etmesinin tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı.

«FIFA, nereye gidiyorsun?»

Blatter'e göre, ABD başkanının müdahalesi ve kritik maç öncesinde cezanın durdurulması, kurumun bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

«Eğer ABD başkanı, FIFA başkanının işlerine karışır ve play-off maçı öncesinde bir oyuncunun cezası aniden kaldırılırsa, doğal olarak şu soru akla gelir: 'FIFA, nereye gidiyorsun?'» dedi Blatter.

Açıklamasını, futbolun siyasi etki aracı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.

«Futbol asla siyasi oyunların arenası olmamalıdır».

Balogun'un Belçika'ya karşı sahaya çıkabilecek olması, artık sadece bir spor konusu değil, FIFA kararlarının bağımsızlığı üzerine büyük bir tartışmayı da başlattı.

FIFASepp BlatterFolarin BalogunDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo'nun sahada olmamasını tercih ederdim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo'nun sahada olmamasını tercih ederdim"Bugün, 18:152026 Dünya Kupası çeyrek finalleri tarihi şampiyonlardan yoksun2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri tarihi şampiyonlardan yoksunBugün, 17:36Erling Haaland: «Bu Norveç tarihindeki en büyük maç»Erling Haaland: «Bu Norveç tarihindeki en büyük maç»Bugün, 17:28Tonali, Tottenham tarihinin en pahalı futbolcusu olduTonali, Tottenham tarihinin en pahalı futbolcusu olduBugün, 17:25Pedri'den Lionel Messi hakkında: 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı inanılmazPedri'den Lionel Messi hakkında: 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı inanılmazBugün, 17:15Real Madrid yönetimi oyuncuların performansına şaşkınReal Madrid yönetimi oyuncuların performansına şaşkınBugün, 17:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı