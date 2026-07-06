Tonali, Tottenham tarihinin en pahalı futbolcusu oldu

Tottenham transfer piyasasında büyük bir anlaşmaya imza attı. Londra kulübü, Newcastle orta sahası Sandro Tonali'yi kadrosuna katarak kulüp tarihinin yeni rekorunu kırdı.

26 yaşındaki İtalyan futbolcu, "Spurs" ile 2031 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Transfer bedeli 100 milyon sterline ulaşabilir

Tottenham, Tonali için Newcastle'a 92,5 milyon sterlin ödeyecek.

Anlaşmaya dahil edilen bonusların gerçekleşmesi durumunda transferin toplam bedeli 7,5 milyon sterlin daha artabilir. Bu ek ödemeler, Londra ekibinin birkaç kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına bağlı.

Böylece Tonali transferi nihai olarak 100 milyon sterline ulaşabilir.

Önceki rekor bu yıl kırılmıştı

Tonali'den önce Tottenham tarihinin en pahalı futbolcusu Matheus Fernandes'ti.

Londra ekibi, orta saha oyuncusunu bu yıl West Ham'dan 85 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Ancak bu rekor uzun ömürlü olmadı; Tonali transferi kulüp tarihinde yeni bir zirve oldu.

Tonali'nin geçen sezonki performansı

Sandro Tonali, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 35 maçta forma giydi.

İtalyan orta saha oyuncusu bu maçlarda iki asist yaptı. Saha merkezindeki iş hacmi, topla ilişkisi ve oyun temposunu kontrol etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Tottenham orta sahayı güçlendirdi

Tonali'nin gelişiyle Tottenham'ın orta saha hattına deneyim ve kalite katması bekleniyor.

Kulübün rekor bir meblağ harcadığını futbolcunun artık sahada kanıtlaması gerekiyor. Bedel büyük, baskı daha da büyük; Londra'da artık mazeret değil, sonuç bekleniyor.