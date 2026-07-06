Ali Hamaney ile veda töreninde kırmızı bayrak belirdi

Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nın kubbesi üzerinde intikam çağrısı yapan kırmızı bir bayrak yükseltildi. Dini kompleksin, son üç gün boyunca İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney ve ailesi için düzenlenen veda törenlerine ev sahipliği yaptığı bildirildi TASS.

Hamaney'in naaşının kompleks içinde bulunduğu son saatlerde, kendisiyle vedalaşmak için birkaç milyon kişinin geldiği belirtiliyor. Törene katılanlar, İran bayrakları ve eski liderin fotoğraflarını taşıdı.

Yas etkinlikleri başkentin diğer bölgelerinde de devam etti. Akşam saatlerinde çok sayıda insan Tahran'ın ana meydanlarına çıkarak İslam Cumhuriyeti yönetimine desteklerini ifade etti.

Şehirde, Ali Hamaney ve onunla birlikte hayatını kaybeden yakınlarının naaşlarının taşınacağı büyük bir cenaze törenine hazırlık yapılıyor. İranlı yetkililer, bu törene 15 ila 20 milyon kişinin katılabileceğini açıkladı.

Kırmızı bayrak, Şii geleneğinde intikam sembolü olarak kabul edilir. Bayrağın üzerinde 'Ey Hüseyin'in intikamını alacak olanlar' anlamına gelen bir yazının yer aldığı bildirildi.