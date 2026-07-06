Real Madrid yönetimi oyuncuların performansına şaşkın

·2·Spor
Real Madrid yönetimi oyuncuların performansına şaşkın

Real Madrid yönetimi, kulüp oyuncularının 2026 Dünya Kupası'nda milli takımları formasıyla sergilediği yüksek performansı yakından takip ediyor.

Madrid ekibinin, oyuncuların turnuvada oldukça verimli oynamasına rağmen son iki kulüp sezonunda aynı performansı gösterememesine anlam veremediği belirtiliyor.

Milli takımda başka, kulüpte başka performans

Madrid Zone'un, gazeteci Jose Felix Diaz'ın bilgilerine dayandırdığı habere göre, Real Madrid yönetiminde oyuncuların performansına dair soru işaretleri oluştu.

Kulüp yetkililerini en çok şaşırtan husus, Madridli oyuncuların kendi milli takımlarında üst düzey oynayıp gol ve asistlerle öne çıkmaları.

Ancak Real Madrid kadrosunda onlardan beklenen istikrarlı sonuçlar son iki sezonda tam anlamıyla görülmedi.

İki sezon kupasız geçti

Real Madrid, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarında ana turnuvaların hiçbirinde şampiyonluğa ulaşamadı.

Takım:

  • La Liga'da şampiyon olamadı;

  • İspanya Kral Kupası'nı kazanamadı;

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya uzanamadı.

Böyle bir sonucun, her zaman en yüksek hedefler için mücadele eden 'Kraliyet Kulübü' yönetimi ve taraftarlarını tatmin etmediği aşikâr.

Real Madridli oyuncular Dünya Kupası'nda lider

Şu anda Madridli oyuncular, 2026 Dünya Kupası'nda en verimli kulüp temsilcileri konumunda.

Turnuva boyunca toplam 26 gol katkısı yaptılar. Bu rakam, oyuncuların attığı golleri ve yaptığı asistleri içermektedir.

Bu sonuç, Real Madrid kadrosunda bireysel yeteneğin yeterli olduğunu ancak kulüpte bu potansiyelden tam olarak yararlanma konusunda sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Kulüpte değişiklikler olabilir

Dünya Kupası'ndaki sonuçlar, Real Madrid yönetimini takımın taktiğini, oyuncuları kullanma biçimini ve kulüpteki genel atmosferi yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.

Çünkü oyuncular milli takımlarda parlayıp kulüpte beklenen seviyede oynamıyorsa, sorunun sadece uygulayıcılarda olmayabileceği ihtimali de göz ardı edilemez.

Şimdi asıl soru şu: Real Madrid yönetimi, oyuncuların Dünya Kupası'ndaki formunu yeni sezonda kulübe de taşıyabilecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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