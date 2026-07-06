Pedri'den Lionel Messi hakkında: 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı inanılmaz

·71·Spor
Pedri'den Lionel Messi hakkında: 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı inanılmaz

Barcelona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Pedri, Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği oyuna hayran kaldığını gizlemedi. Şu anda milli takımıyla turnuvanın kritik aşamalarına hazırlanan orta saha oyuncusu, eski takım arkadaşının yaşına rağmen hala en üst seviyede oynamasını "akılalmaz" olarak nitelendirdi. Goal.com'un haberine göre Pedri, Arjantinli efsaneyi tarihin en iyi futbolcusu olarak görüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pedri, Barcelona forması giyerken Lionel Messi ile birlikte oynadığı günleri özlemle anıyor. Sekiz kez "Altın Top" ödülünü kazanan yıldızla her gün antrenman yapmanın başlı başına büyük bir okul olduğunu vurguluyor. Şu anda Inter Miami'de forma giyen Messi, Dünya Kupası maçlarında da eşsiz yeteneğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Pedri için onun sahadaki her hareketi ustalığın zirvesi anlamına geliyor.

Rüya final: İspanya ve Arjantin karşılaşması

İspanya milli takımı play-off aşamasında Portekiz'e karşı zorlu bir maça hazırlanırken, Pedri daha ilerisini hedefliyor. Dünya Kupası finalinde Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile karşılaşmayı hayal ediyor. Barcelona'nın oyun kurucusu, "Bu hayalin gerçekleşmesi harika olurdu çünkü bu finale çıktığımız anlamına gelir. Böylesine üst düzey bir maçta ustama karşı sahaya çıkmak kariyerimdeki en büyük olay olurdu" diyor.

Messi'nin mevcut durumu hakkında konuşan Pedri, onun kalitesine özel bir vurgu yaptı. Ona göre, bu yaşta bu seviyede bir oyunu sadece doğuştan gelen üstün yeteneğe sahip olanlar sergileyebilir. AS gazetesine verdiği röportajda Messi'yi tarihin en iyi futbolcusu olarak adlandırdı ve onun maçlarını izlemekten keyif aldığını belirtti.

Hansi Flick ve Barcelona'daki değişimler

Sohbet sırasında Pedri sadece milli takımdaki değil, kulüpteki değişimlere de değindi. Yeni teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle takımda bir kazanan zihniyetinin oluştuğunu söyledi. Alman teknik adam, oyuncuların sahadaki yerleşimini ve görevlerini optimize ederek takımın oyununu tamamen değiştirmeyi başardı.

Pedri, Flick yönetiminde sahanın daha derininde, oyun kurucu merkezinde oynamaya başladı. Bu durum onun topla daha fazla buluşmasını ve takımın ataklarını yönetmesini sağlıyor. Daha önce Luis Enrique de ondan benzer bir rol talep etmiş olsa da, Pedri'nin Flick'in takıma kazandırdığı rekabetçilik ve galibiyet ruhuna vurgu yapması dikkat çekti.

Şu anda İspanya milli takımı ve Barcelona taraftarları Pedri'den büyük başarılar bekliyor. Onun Messi'ye olan saygısı ve dünya şampiyonluğuna olan tutkusu, genç futbolcunun ne kadar yüksek hedefleri olduğunu gösteriyor. Eğer İspanya ve Arjantin finalde karşılaşırsa, bunun futbol dünyası için gerçek bir şölen olacağı şüphesiz.

Lionel MessiPedriBarcelonaİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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