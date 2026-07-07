Ronaldo ve Yamal: İspanya ve Portekiz maçının sembolik karesi

Tek bir karede iki farklı futbol nesli.

Portekiz'in lideri Cristiano Ronaldo 41 yaşında, İspanya'nın genç forveti Lamine Yamal ise 18 yaşında. Doğum tarihleri arasında 22 yıldan fazla fark var.

Ronaldo 5 Şubat 1985'te, Yamal ise 13 Temmuz 2007'de doğdu. Yani yaş farkları tam olarak 22 yıl, 5 ay ve 8 gündür.

Yamal dünyaya geldiğinde Ronaldo'nun profesyonel kariyeri başlamıştı; Manchester United ve Portekiz milli takımında oynuyordu. Yıllar sonra genç futbolcu büyük sahneye çıktı ve İspanya ile Portekiz maçında aynı sahada karşılaştılar.

Futbolda zaman hızla geçiyor. Ancak Ronaldo'nun 41 yaşında hala üst düzeyde oynaması ve Yamal'ın 18 yaşında milli takımın liderlerinden biri haline gelmesi bu kareye özel bir anlam katıyor.