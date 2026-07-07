Çin'in yeni tekrar kullanılabilir Long March 10B roketi fırlatma rampasına çıktı

Çin, uzay araştırmaları alanında bir başka dev adım daha attı. Ülkenin en yeni tekrar kullanılabilir Long March 10B (CZ-10B) roketi, Wenchang ticari uzay üssündeki 2 numaralı fırlatma kompleksine yerleştirildi. Bu roket, Çin'in uzaya yük taşıma maliyetlerini düşürme ve SpaceX gibi şirketlerle rekabet etme stratejisinde belirleyici bir öneme sahip. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Long March 10B, teknik özellikleri ile sektör uzmanlarının ilgi odağında. Bu roket, merkezi blok çapı 5 metre olan ilk iki aşamalı, sıvı yakıtlı ve tekrar kullanılabilir taşıyıcıdır. Yüksekliği yaklaşık 70 metre, toplam fırlatma kütlesi ise 540 tondur. İlk aşama, her biri 120 ton itki sağlayan yedi adet oksijen-kerosen motoru ile donatılmıştır.

Teknolojik yenilik: Roketi ağ ile yakalama

ixbt.com verilerine göre, Long March 10B roketinin en özgün yanı iniş sistemidir. Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketinin Falcon 9 roketlerinden farklı olarak, Çin roketi özel iniş ayaklarına sahip değildir. Bunun yerine, roketin ilk aşaması yükü uzaya taşıdıktan sonra kontrollü bir iniş gerçekleştirir ve denizde Navigator adlı özel bir platformda dev bir ağ yardımıyla yakalanır.

Böyle bir yaklaşım, roketin ağırlığını önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor. İniş ayaklarından vazgeçilmesiyle sağlanan ağırlık tasarrufu, daha fazla faydalı yük taşımaya yönlendiriliyor. Navigator gemisi 144 metre uzunluğa ve 25 bin ton su kapasitesine sahip olup, tam da bu tür karmaşık operasyonlar için DP2 dinamik konumlandırma sistemi ile donatılmıştır.

Yük taşıma kapasitesi açısından Long March 10B, doğrudan Falcon 9 ile rekabet edebiliyor. Tam tekrar kullanım modunda, alçak dünya yörüngesine en az 16 ton, güneş eşzamanlı yörüngeye (900 km irtifaya) ise 11 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu göstergeler, Çin'e ticari uydu pazarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Ay programı ve gelecek planları

Roketin ilk test uçuşunun bu yılın 10 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Testler başarılı olursa Çin, dünyada orta sınıf tekrar kullanılabilir roket teknolojisinde uzmanlaşan ikinci ülke olacak. Bu durum, küresel uzay endüstrisindeki güç dengesini değiştirebilir.

Şunu belirtmek gerekir ki, Long March 10B projesi sadece yük taşımacılığı ile sınırlı değil. Söz konusu gelişmeler, Çin'in 2030 yılına kadar planlanan insanlı Ay programı için temel oluşturuyor. Roketin tekrar kullanılabilir parçalarından elde edilen deneyimin, gelecekte Çinli taykonotları Ay yüzeyine ulaştırmada kullanılması planlanıyor.