Arjantin ve Mısır karşılaşmasını bizimle takip edin

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ve Mısır milli takımları karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma bugün Taşkent saatiyle 21:00'de Atlanta'daki stadyumda başlayacak.

Bu maçı Zamin.uz sitesi üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Maç boyunca önemli anlar, tehlikeli ataklar, goller, oyuncu değişiklikleri ve diğer kritik gelişmeler anlık olarak aktarılacaktır.

İstatistiksel tahminlere göre, Arjantin'in 90 dakika içinde galip gelme ihtimali yüzde 72 olarak öngörülüyor. Mısır'ın kazanma şansı yüzde 9, maçın uzatmalara gitme ihtimali ise yüzde 19 seviyesinde.

Arjantin ile Mısır arasındaki maçın detaylarını Zamin.uz sitesinden canlı takip edin.