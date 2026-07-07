2026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Belçika, ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika milli takımı, ABD'yi 4-1 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.

Seattle'da oynanan karşılaşmada Avrupalı ekip hücumda oldukça etkili bir performans sergiledi. Charles De Ketelaere'nin duble yaptığı maçta, Hans Vanaken ve Romelu Lukaku da rakip fileleri havalandırdı.

De Ketelaere maçın kahramanı oldu

Belçika, 9. dakikada skoru açtı. De Ketelaere hızlı gelişen atağı golle sonuçlandırarak takımını öne geçirdi.

ABD, 31. dakikada Malik Tillman'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak sadece iki dakika sonra De Ketelaere bir kez daha sahneye çıkarak duble yaptı.

Vanaken ve Lukaku galibiyeti perçinledi

İkinci yarıda Belçika üstünlüğünü daha da artırdı. 57. dakikada Hans Vanaken skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında ise oyuna sonradan giren Romelu Lukaku golünü atarak maçın skorunu belirledi: 4-1.

ABD turnuvaya veda etti

Ev sahibi ekip rakip ataklarını durdurmakta zorlandı. Tillman'ın golü ABD'ye umut verse de, Belçika kısa sürede tekrar öne geçerek oyunun kontrolünü elinden bırakmadı.

Böylece ABD, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesini son 16 turunda tamamladı.

Belçika'nın sıradaki rakibi İspanya

Belçika çeyrek finalde İspanya milli takımı ile karşılaşacak. İspanya, bir önceki turda Portekiz'i turnuva dışına itmişti.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

ABD — Belçika 1:4

Goller: Tillman, 31 — De Ketelaere, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.

Sarı Kartlar: McKennie, 35; Tillman, 69.

Belçika, Seattle'da gövde gösterisi yaptı. Şimdi önlerinde İspanya'ya karşı daha zorlu bir sınav var.