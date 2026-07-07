Rodri, Portekiz maçındaki hatasını kabul etti

·91·Spor
Rodri, Portekiz maçındaki hatasını kabul etti

İspanya milli takımı oyuncusu Rodri, Portekiz ile oynanan maçtaki hareketi nedeniyle Bernardo Silva'dan özür diledi.

Portekizli orta saha oyuncusunun pozisyonu değerlendirememesinin ardından sevinmesini yanlış bir davranış olarak nitelendirdi.

Rodri bu konuda şunları söyledi: "Bernardo'dan, şutunu gole çeviremediği için kutlama yaptığım için özür dilemek istiyorum. Bu konuda hatalıyım."

İspanya ile Portekiz arasındaki son 16 turu mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın kaderini 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı gol belirledi.

İstatistiklere göre İspanya 15, Portekiz ise 10 şut çekti. İspanyollar, isabetli şut sayısında da üstünlük sağladı. Maçın ardından Rodri, rakibine karşı yaptığı hareketi kabul ederek açıkça özür diledi.

İspanyaPortekizRodriBernardo SilvaMikel Merino
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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