Netflix dönemi sona mı eriyor: Binge-watching kültürü neden krizde

·31·Teknoloji
Netflix dönemi sona mı eriyor: Binge-watching kültürü neden krizde

Bir zamanlar dünya genelinde dizileri tek oturuşta izleme (binge-watching) geleneğini popülerleştiren Netflix platformu, bugün ciddi sorunlarla karşı karşıya. Son veriler, izleyicilerin sevdikleri dizilerin ikinci sezonunu beklemeden platformu terk ettiğini gösteriyor. Bu durum sadece içerik kalitesinin değil, aynı zamanda modern dijital tüketim kültürünün kökten değiştiğinin bir işaretidir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, kullanıcıların popüler şovlara olan ilgisinin azalması birkaç faktöre bağlı. Birincisi, Netflix birçok projeyi beklenmedik bir şekilde iptal ediyor; ikincisi ise sezonlar arasındaki boşluklar çok uzuyor. En önemlisi, platformun tamamen algoritmalara dayalı içerik üretimine odaklanması, sanat ve yaratıcı yaklaşımı ikinci plana itti. Bu da izleyicilerin projeye karşı duygusal bağını kaybetmesine neden oluyor.

Geleneksel televizyona karşı zafer ve yeni rakipler

Netflix 2013 yılında "House of Cards" dizisinin tüm bölümlerini aynı gün yayınladığında bu gerçek bir devrimdi. Reklamsız ve haftalık bekleme süreleri olmayan izleme imkanı, insanları ekran başına kilitlemişti. O dönemde şirketin ana rakibi geleneksel kablolu televizyondu. 2025 yılına gelindiğinde, Nielsen verilerine göre, striming formatları ilk kez yayın ve kablolu televizyonu geride bırakarak mutlak bir zafer kazandı. Ancak bu zafer Netflix'e huzur getirmedi.

Bugün Netflix, geleneksel TV ile değil; TikTok, YouTube ve Reels gibi kısa formatlı video platformlarıyla rekabet ediyor. Modern kullanıcı, birkaç saatlik bir diziye vakit ayırmak yerine, sonsuz ve ücretsiz kısa videoları tercih ediyor. Bu durum, "binge-watching" modelini eskimiş ve geçmişte kalmış bir format olarak gösteriyor.

Rakamlar konuşuyor: YouTube ve TikTok liderliği

eMarketer analistlerinin sunduğu istatistiklere göre, TikTok kullanıcılarının platformda geçirdiği süre Netflix ile neredeyse eşitlendi. Financial Times'a göre, küresel ölçekte TikTok kullanıcıları günde ortalama 95 dakikalarını bu uygulamada harcıyor. Bu oran, herhangi bir sosyal ağ veya striming hizmetinden daha yüksek.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer nokta ise, Digital i raporuna göre 2025 yılında YouTube'un günlük izlenme süresi bakımından Netflix'i geride bırakmış olmasıdır. YouTube kullanıcıları günde ortalama 99,1 dakika video izlerken, Netflix'in oranı 93,4 dakikada kalıyor. YouTube'un hem kısa (Shorts) hem de uzun formatlı videoları birleştirmesi ona büyük bir avantaj sağlıyor.

Netflix yönetimi bu varoluşsal tehdidi kabul ederek ürün tasarımında değişiklikler yapmaya başladı. Özellikle Nisan ayında platformda TikTok tarzı dikey bir akış (feed) belirdi. Şirket bu sayede kullanıcıları yeni içeriklerle hızlıca tanıştırmayı ve dikkatlerini canlı tutmayı hedefliyor. Ancak algoritmalar savaşının ne kadar etkili olacağını sadece zaman gösterecek.

NetflixTikTokYouTubeStrimingTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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