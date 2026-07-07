Cristiano Ronaldo: «Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum»

·179·Spor
Cristiano Ronaldo: «Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum»

İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turnuva boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.

«Elimden gelen her şeyi yaptım. Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bazen kazanırsın, bazen de kaybedersin» dedi Ronaldo.

41 yaşındaki futbolcu, Portekiz milli takımıyla üç kupa kazandığını hatırlattı. Bu sonuçların kendisine gurur ve mutluluk verdiğini ifade etti.

Ronaldo, Dünya Kupası kariyerinin de sona erdiğini açıkladı.

«Bu benim son Dünya Kupam idi. Artık ailemle vakit geçirme ve gelecekteki kararlarım hakkında düşünme zamanı» dedi.

Portekiz'in lideri, takımın İspanya karşısında kötü bir oyun sergilemediğini belirtti. Ancak kritik anlarda daha etkili olunabileceğini kabul etti.

«İyi oynadık, takımın performansı da iyiydi. Ancak İspanya en güçlü takımlardan biri. Finale çıkabilirler» dedi Ronaldo.

Turnuvadan mağlubiyetle ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti ancak milli takım için tüm gücünü ortaya koyduğunu bir kez daha yineledi.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolİspanya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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