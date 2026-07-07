Ronaldo İspanya maçı sonrası duygusal açıklamalarda bulundu

·127·Spor
Ronaldo İspanya maçı sonrası duygusal açıklamalarda bulundu

Portekiz milli takımı forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı oynanan maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Portekiz 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ronaldo, milli takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını ve vicdanının rahat olduğunu vurguladı.

«Portekiz için üç kupa kazandım»

Ronaldo, milli takımdaki yeri ve ülke futboluna yaptığı katkılar hakkında konuştu.

«Elimden gelen her şeyi yaptım. Portekiz için üç kupa kazandırdım. Benden önce Portekiz'in hiç kupası yoktu» dedi.

Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Euro 2016 şampiyonluğuna özel vurgu

Ronaldo, Portekiz ile kazandığı başarılar arasında Euro 2016 şampiyonluğunu en önemli zafer olarak nitelendirdi.

«Euro 2016 kupası, milli takımın kazandığı en önemli başarıdır. Dürüst olmak gerekirse, benim için değeri Dünya Kupası'nı kazanmakla eşdeğer» dedi.

Portekiz, o turnuvada tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

İspanya Portekiz'i durdurdu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelede İspanyollar 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

«Yarın yeni bir gün»

Ronaldo, maç sonu mesajını sakin ama etkileyici sözlerle noktaladı.

«Vicdanım rahat bir şekilde takımdan ayrılıyorum. Tüm gücümü ortaya koydum. Yarın yeni bir gün. Hayat devam ediyor» dedi.

Bu sözler, Portekizli yıldızın milli takım kariyerinin sonuna geldiği şeklinde yorumlanıyor. Ronaldo'nun milli takım dönemi sona erse bile, Portekiz futbolunda bıraktığı iz uzun yıllar unutulmayacak.

Cristiano RonaldoPortekizİspanyaDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladıCristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladıBugün, 11:11Habib, De la Fuente'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi teknik direktörü ilan ettiHabib, De la Fuente'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi teknik direktörü ilan ettiBugün, 11:10Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...Bugün, 10:47Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»Bugün, 10:44ABD Milli Takımı Teknik Direktörü: "Belçika karşısında sahada yoktuk"ABD Milli Takımı Teknik Direktörü: "Belçika karşısında sahada yoktuk"Bugün, 10:412026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Belçika, ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi2026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Belçika, ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldiBugün, 10:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı