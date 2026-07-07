Ronaldo İspanya maçı sonrası duygusal açıklamalarda bulundu

Portekiz milli takımı forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı oynanan maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Portekiz 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ronaldo, milli takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını ve vicdanının rahat olduğunu vurguladı.

«Portekiz için üç kupa kazandım»

Ronaldo, milli takımdaki yeri ve ülke futboluna yaptığı katkılar hakkında konuştu.

«Elimden gelen her şeyi yaptım. Portekiz için üç kupa kazandırdım. Benden önce Portekiz'in hiç kupası yoktu» dedi.

Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Euro 2016 şampiyonluğuna özel vurgu

Ronaldo, Portekiz ile kazandığı başarılar arasında Euro 2016 şampiyonluğunu en önemli zafer olarak nitelendirdi.

«Euro 2016 kupası, milli takımın kazandığı en önemli başarıdır. Dürüst olmak gerekirse, benim için değeri Dünya Kupası'nı kazanmakla eşdeğer» dedi.

Portekiz, o turnuvada tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

İspanya Portekiz'i durdurdu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelede İspanyollar 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

«Yarın yeni bir gün»

Ronaldo, maç sonu mesajını sakin ama etkileyici sözlerle noktaladı.

«Vicdanım rahat bir şekilde takımdan ayrılıyorum. Tüm gücümü ortaya koydum. Yarın yeni bir gün. Hayat devam ediyor» dedi.

Bu sözler, Portekizli yıldızın milli takım kariyerinin sonuna geldiği şeklinde yorumlanıyor. Ronaldo'nun milli takım dönemi sona erse bile, Portekiz futbolunda bıraktığı iz uzun yıllar unutulmayacak.