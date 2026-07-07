Redmi Turbo 5 serisi rekor kırdı: Altı ayda 2 milyondan fazla akıllı telefon satıldı

·1·Teknoloji
Redmi Turbo 5 serisi rekor kırdı: Altı ayda 2 milyondan fazla akıllı telefon satıldı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Turbo 5 serisi akıllı telefonlarıyla pazarda büyük bir ses getirmeyi başardı. Yeni verilere göre bu seri, piyasaya sürüldüğünden bu yana geçen kısa süre içinde milyonlarca kullanıcının güvenini kazanarak şirketin en başarılı projelerinden biri haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, 2026 yılının 26. hafta sonu itibarıyla (22-28 Haziran arası), Redmi Turbo 5 serisinin toplam satış rakamı 2,004 milyon adedi aştı. Dikkat çekici olan nokta, bu sonuca ulaşmak için cihazların sadece altı aya ihtiyaç duymasıdır. Bu rakam, orta segment akıllı telefonlar arasındaki yoğun rekabete rağmen markanın konumunun ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.

Teknik yetenekler ve başarı faktörleri

Redmi Turbo 5 serisi ilk kez 2026 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı. Bu seri iki ana modeli içeriyor: standart Redmi Turbo 5 ve daha güçlü olan Redmi Turbo 5 Max. Her iki akıllı telefon da performans ve fiyat dengesi açısından kullanıcılar için en uygun seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Teknik açıdan cihazlar oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Özellikle temel Redmi Turbo 5 modeli, MediaTek Dimensity 8500-Ultra yonga seti üzerinde çalışıyor. "Büyük kardeşi" olan Redmi Turbo 5 Max ise daha güçlü olan Dimensity 9500s işlemci ile donatılmış durumda. Bu çipler, akıllı telefonların sadece günlük görevlerde değil, aynı zamanda ağır oyunlarda ve karmaşık uygulamalarda da yüksek hızda çalışmasını sağlıyor.

Özbekistan akıllı telefon pazarında da Redmi markalı ürünler geleneksel olarak yüksek talep görüyor. Turbo 5 serisinin küresel başarısı yerel alıcılar için de ilgi çekici, çünkü bu modeller uygun fiyatlı olmaları ve amiral gemisi özelliklerini barındırmalarıyla öne çıkıyor. Bu tür yüksek satış rakamlarının, markanın yazılım güncelleme ve servis hizmetlerini iyileştirme planlarına olumlu yansıyacağı şüphesizdir.

Ayrıca raporda, Redmi K90 serisinin satış rakamları hakkında da bilgiler açıklanmış olup, bu durum Xiaomi ekosisteminin genel büyüme eğilimini göstermektedir. Uzmanlara göre, Redmi Turbo 5 serisinin başarısı, MediaTek platformlarının popülerleşmesi ve kullanıcıların yüksek performanslı orta segment cihazlara olan ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir.

Yıl sonuna kadar bu serinin satış rakamlarının daha da artması bekleniyor. Şu anda şirket, bu başarıyı pekiştirmek amacıyla yeni renkler ve bellek yapılandırmaları sunmak üzerinde çalışıyor, bu da müşteri kitlesini daha da genişletebilir.

XiaomiRedmi Turbo 5Akıllı TelefonMediaTekTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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