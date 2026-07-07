Neymar milli takım kariyerini noktaladı: Babasından yıldız futbolcuya duygusal çağrı

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından uluslararası kariyerini noktaladığını açıkladı. MetLife Stadyumu'nda Norveç'e karşı alınan sürpriz 1-2'lik mağlubiyet, "Pentacampeones"in turnuvaya son 16 turunda veda etmesine neden oldu. Bu, Brezilya'nın 1990'dan bu yana Dünya Kupalarındaki en kötü sonucu oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Maçın ardından 34 yaşındaki Neymar kararını açıkladı. Karşılaşmanın son dakikalarında penaltıdan gol atarak milli formayla gol sayısını 80'e çıkarmasına rağmen, bu gol takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Erling Haaland'ın duble yaptığı maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Neymar, gazetecilere verdiği demeçte "Her şey bitti" diyerek kısa bir özet geçti.

Efsanenin vedası ve babasının ricası

Neymar'ın bu kararı tüm futbol dünyasını sarstı. Ancak futbolcunun babası Neymar Senior, sosyal medya üzerinden oğluna duygusal bir mesaj göndererek onu futbolu tamamen bırakmamaya çağırdı. Goal.com'un haberine göre baba, oğlundan kulüp kariyerine devam etmesini, ailesi ve hayranları için sahaya çıkmayı sürdürmesini istedi.

"Bir baba olarak senden tek bir şey rica ediyorum. Ney, lütfen futbol oynamaya devam et," diye yazdı futbolcunun babası. Bu çağrı, Neymar'ın son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yaşadığı mental yorgunluk ve kulüp kariyerini de sonlandırmayı düşünmesi üzerine geldi. Bilindiği üzere Neymar, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımının nihai kadrosuna dahil edilmişti.

Neymar, Brezilya futbol tarihine silinmez bir iz bıraktı. 16 yıllık uluslararası kariyerinde 130 maça çıkan yıldız oyuncu, 80 gol ve 59 asistle oynadı. Gol sayısında efsanevi Pele'yi geride bırakarak ülke tarihinin en golcü ismi oldu. Ayrıca kariyerinde 2013 Konfederasyon Kupası ve 2016 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

Avrupalılara karşı mağlubiyet serisi

Norveç karşısında alınan mağlubiyet, Brezilya futbolundaki krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu, "Seleçao"nun Dünya Kupası eleme turlarında Avrupa temsilcilerine karşı üst üste yedinci kez elenmesi oldu. Dört Dünya Kupası'na katılan Neymar, hayalini kurduğu büyük kupayı kazanamadı.

Şimdilik Neymar'ın kulüp kariyerindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ve uzmanlar, babasının sözlerini dinleyerek en az birkaç sezon daha üst seviyede futbol oynamaya devam etmesini umuyor. Neymar, günümüzün en yetenekli teknik ustalarından biri olarak futbolseverlere her zaman büyük keyif vermiştir.