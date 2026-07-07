Cristiano Ronaldo için hazırlanan Karakalpak kaftanı kime teslim edildi?

·181·Dünya
Cristiano Ronaldo için hazırlanan Karakalpak kaftanı kime teslim edildi?

Karakalpak zanaatkarlar tarafından dünya futbol yıldızı Cristiano Ronaldo için özel olarak hazırlanan geleneksel kaftan ve el dokuması halı, futbolcunun ailesine teslim edildi. Hediye doğrudan oyuncunun kendisine verilmese de, Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior'a ulaştırıldı.

Proje, Karakalpak blog yazarı Ahmet Tajetdinov ve Taşkentli blog yazarı Zafarjon tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. İkili, özel hediyeyi şahsen teslim etmek amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. Ancak güvenlik protokolleri nedeniyle Ronaldo ile görüşme imkanı bulamadılar.

Bunun üzerine blog yazarları, hediyeyi futbolcunun yakınlarına ulaştırmanın bir yolunu aradı. Kaftan ve halıyı önce stadyum yönetimine ve Ronaldo'nun ekibindeki görevlilere gösterdiler. Hediyenin beğenilmesi üzerine, Cristiano Junior'ın korumaları aracılığıyla araca yerleştirilerek ailesine ulaştırıldı.

Geleneksel motiflerle süslenen bu kaftan, Karakalpakistan'ın ünlü tasarımcısı Indira Jumabayeva tarafından hazırlandı. Tasarımcı, kıyafetin Ronaldo'nun favori rengi olan beyaz üzerine tasarlandığını ve altı farklı kültüre ait geleneksel motiflerin birleştirildiğini belirtti.

Tasarımcı, böyle önemli bir şahsiyet için geleneksel bir kıyafet hazırlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Proje üzerinde kısa sürede çalışıldığını ve kaftanın her detayına büyük bir özen gösterildiğini ifade etti.

Cristiano RonaldoKarakalpakistanFutbolGeleneksel KıyafetSuudi Arabistan
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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