Redmi Turbo 6 Max: 7 inç ekran ve devasa bataryalı yeni dev yolda

Akıllı telefon pazarında birkaç yıl önce popülerliğini yitiren "phablet" dönemi geri dönüyor. Çinli teknoloji devleri yeniden dev ekranlı cihazlara odaklanmaya başladı. Digital Chat Station adlı içeriden edinilen bilgilere göre, Redmi markası altında çok büyük bir ekrana ve amiral gemisi özelliklerine sahip yeni bir model geliştiriliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu yeniliğin Redmi Turbo 6 Max adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın en temel özelliği, 7 inçlik devasa ekranıdır. Daha önce bu kadar büyük ekranlı akıllı telefonların genellikle bütçe dostu segmentte yer aldığı bilinse de, yeni model tamamen farklı bir yaklaşımla, yani yüksek teknolojik özelliklerle sunulacak.

Amiral gemisi seviyesinde teknik özellikler

Edinilen bilgilere göre, akıllı telefonun ekranı sadece boyutuyla değil, kalitesiyle de etkileyici olacak. Cihazın 2K çözünürlüklü bir ekranla donatılması bekleniyor. Bu, kullanıcıların içeriği yüksek kalitede izlemelerine ve oyunları maksimum detay seviyesinde oynamalarına olanak tanıyacak. Ayrıca cihazın içinde MediaTek'in en güçlü Dimensity 9000 serisi üst düzey platformu yer alacak.

Büyük ekran ve güçlü işlemci doğal olarak çok fazla enerji tüketir. Bu nedenle üreticiler, Redmi Turbo 6 Max modeline çok yüksek kapasiteli, "devasa" bir batarya yerleştirmeyi planlıyor. Bataryanın tam kapasitesi henüz açıklanmamış olsa da, piyasadaki standart 5000 mAh kapasiteli bataryalardan önemli ölçüde daha büyük olacağı tahmin ediliyor.

Pazardaki yeri ve beklenen çıkış tarihi

Şu anda Redmi Turbo 5 serisi Çin pazarında oldukça başarılı bir şekilde satılıyor. Yeni nesil temsilci Turbo 6 Max'in ise önceki modellerin başarısını tekrarlaması, hatta onları geride bırakması bekleniyor. İçeriden gelen bilgilere göre, bu phablet cihazın resmi tanıtımının 2027 yılının başına planlandığı belirtiliyor.

Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin özelliklerini ve Realme GT 7 Pro akıllı telefonunun Samsung ekranıyla çıkacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu durum, yeni Redmi hakkındaki bilgilerin gerçeklik payını daha da artırıyor. Redmi markalı ürünlerin fiyat-performans dengesiyle çok popüler olduğu ülkemizdeki kullanıcılar için de bu haber oldukça ilgi çekici.

Özetle, akıllı telefon endüstrisi bir kez daha büyük ekranlara yöneliyor. Eskiden 7 inçlik cihazlar hantal ve ağır olarak kabul edilse de, modern çerçevesiz ekran teknolojileri ve hafif gövdeler sayesinde Redmi Turbo 6 Max, kullanıcılar için yeni ve konforlu bir deneyim sunabilir.