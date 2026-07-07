John Terry: Jude Bellingham oyun tarzı bakımından Zinedine Zidane'a benziyor

İngiltere milli takımının eski kaptanı John Terry, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın Dünya Kupası'ndaki fenomenal performansına övgüler yağdırdı. Efsanevi savunma oyuncusu, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Zinedine Zidane ile kıyasladı. Terry'ye göre Bellingham, şu anda "Üç Aslan" kadrosundaki en önemli figür konumunda. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Meksika'ya karşı oynanan ve İngiltere'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan dramatik maçın ardından Terry hayranlığını gizleyemedi. O maçta Jude Bellingham attığı iki golle takımının çeyrek finale yükselmesini sağlamıştı. Goal.com'un haberine göre Terry, Piers Morgan Uncensored programında Bellingham'ın hareketlerinin kendisine Zidane'ın zirve dönemlerini hatırlattığını belirtti.

"Dün Jude'un oyununu izlerken onu Zinedine Zidane ile kıyasladım. Belki bu biraz cesur bir kıyaslama olabilir ama sahadaki hareketleri gerçekten akıl almaz seviyede. Attığı iki gol ve oyunu kontrol edişi gerçek bir ustalık göstergesi," dedi Chelsea efsanesi John Terry.

Norveç maçı ve temel tehlike

İngiltere milli takımı çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak. John Terry, Thomas Tuchel'in öğrencilerini yaklaşan maçta dikkatli olmaya çağırdı. Ona göre İskandinav ekibinin kadrosundaki en tehlikeli oyuncu Arsenal kaptanı Martin Odegaard. Terry, İngilizlerin Odegaard'ı durdurması halinde galibiyet şanslarının ciddi oranda artacağını söyledi.

"Norveç çok disiplinli bir takım. Tüm hücumları ve oyun kurulumları Martin Odegaard üzerinden geçiyor. Eğer İngiltere onu ve Erling Haaland'ı etkisiz hale getirebilirse, bir üst tura çıkmak için çok büyük bir şansımız olacak," diye ekledi eski savunmacı.

Terry ayrıca İngiltere milli takımının başarısının sadece Bellingham'a bağlı olmadığını, takımda bir liderler grubu oluştuğunu da vurguladı. Listesinde şu oyuncular yer alıyor:

Harry Kane — hücum hattındaki tecrübe ve liderlik;

Jude Bellingham — genç yaşına rağmen oyunun motoru;

Declan Rice — orta sahadaki istikrar;

Reece James — savunma ve hücumdaki aktiflik.

John Terry'ye göre bu oyuncuların fiziksel durumları ve sakatlık yaşamamaları, İngiltere'nin şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek. Şu anda Thomas Tuchel yönetimindeki takım turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor, ancak Norveç'in Brezilya karşısında aldığı galibiyet her rakip için ciddi bir uyarı niteliğinde.