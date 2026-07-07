Bayern, Vinicius için Real Madrid'e resmi teklif gönderdi

Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'in hücum oyuncusu Vinicius Junior'ın transferi için resmi bir talepte bulundu.

İnsayder Ekrem Konur'un haberine göre, Brezilyalı yıldız yaz transfer döneminde satış listesine konulabilir. Bunun nedeni olarak oyuncunun yeni sözleşme talepleri ve mevcut anlaşmanın süresi gösteriliyor.

Real Madrid teklifleri değerlendirmeye hazır

Kaynağa göre Madrid ekibi, Vinicius için gelecek teklifleri incelemeye sıcak bakıyor.

Real yönetimi, oyuncuyu ileride bedelsiz kaybetmek istemiyor. Çünkü Vinicius, 1 Ocak 2027'den itibaren serbest oyuncu statüsüyle başka kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.

Bu nedenle, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamazsa, yaz transfer dönemi belirleyici bir rol oynayabilir.

Temel sorun: Maaş meselesi

Marca gazetesi daha önce, Real Madrid ve oyuncu tarafının Dünya Kupası sona erdikten sonra yeni sözleşme görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaştığını bildirmişti.

Bu kararın, Vinicius'un turnuvadaki performansına odaklanabilmesi için alındığı belirtilmişti.

Ancak taraflar arasındaki temel anlaşmazlık finansal şartlardan kaynaklanıyor. Futbolcunun yıllık maaşı şu anda yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde.

Vinicius tarafı ise bu rakamın 30 milyon Euro civarına çıkarılmasını talep ediyor. Real yönetimi ise bu şartı kabul etmenin zor olduğunu belirtiyor.

Bayern durumu yakından takip ediyor

Münih kulübünün resmi talepte bulunması, Vinicius hakkındaki transfer dedikodularını daha da alevlendirdi.

Şu an için Bayern'in sunduğu net bir bonservis bedeli bilgisi bulunmuyor. Ayrıca Real Madrid'in oyuncuyu hangi fiyata satmaya hazır olduğu da açıklanmadı.

Ancak sözleşme görüşmeleri yine başarısızlıkla sonuçlanırsa, Alman devi bu durumdan faydalanmaya çalışabilir.

Vinicius'un geçen sezonki istatistikleri

Brezilyalı futbolcu, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 53 maça çıktı.

Bu maçlarda:

22 gol attı;

14 asist yaptı.

Vinicius, Real Madrid'in en önemli hücum oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Şimdi asıl soru, tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varıp varamayacağı veya Bayern'in büyük bir transfere imza atıp atmayacağı.