Real Madrid'in Enzo Fernández ile temasa geçtiği ortaya çıktı

Real Madrid, daha önce Chelsea orta sahası Enzo Fernández'in transferi üzerinde çalışmadığını resmen yalanlamıştı.

Ancak yeni bilgilere göre, 'Los Blancos' temsilcileri Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ederek menajerleriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Resmi yalanlamaya rağmen temas kuruldu

TEAMtalk'un haberine göre, Real Madrid yetkilileri Enzo Fernández'in temsilcileriyle iletişime geçti.

Bununla birlikte, ilk görüşmelerin ardından müzakereler ciddi bir aşamaya geçmedi ve resmi bir teklif sunulmadı.

Enzo artık ana hedef değil

Kaynağa göre, Real Madrid yönetimi 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kalitesini yüksek görüyor.

Ancak şu an için Enzo Fernández, kulübün yaz transfer dönemindeki ana hedefleri arasında yer almıyor. Bu nedenle Arjantinli oyuncunun yakın zamanda Madrid'e transfer olma ihtimali düşük.

Rodri seçeneği de gündemde değil

Real Madrid ile adı geçen bir diğer isim ise Manchester City orta sahası Rodri.

Fakat TEAMtalk'a göre, İspanyol futbolcu da Madrid ekibi için şu aşamada gerçekleştirilebilir bir transfer seçeneği olarak görülmüyor.

Enzo'nun geçen sezonki performansı

Enzo Fernández, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda:

15 gol attı;

7 asist yaptı.

Real Madrid, Enzo'yu izlemiş ve temsilcileriyle temas kurmuş olabilir ancak şimdilik bu doğrultuda büyük bir transfer hamlesi beklenmiyor.