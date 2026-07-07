Asrın olayı: 2029'da 7,6 milyar insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecek

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Asrın olayı: 2029'da 7,6 milyar insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecek

Nisan 2029'da Dünya nüfusu, XXI. yüzyılın en şaşırtıcı astronomik olaylarından birine tanıklık edecek. 9942 Apophis asteroidi gezegenimizin o kadar yakınından geçecek ki, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı, yani yaklaşık 7,6 milyar insan onu çıplak gözle izleyebilecek. Bilim insanları tarafından hazırlanan görünürlük haritaları, bu nadir olayın ayrıntılarını ortaya koydu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Apophis gökyüzünde parlak bir meteor gibi yanıp sönmeyecek, yıldızların arka planında yavaşça hareket eden parlak bir nokta şeklinde görünecek. ixbt.com verilerine göre, asteroid en yakın mesafeye ulaştığında hareket hızı dakikada dolunay çapına eşit olacak. Bu durum, amatör gözlemcilerin bile teleskop kullanmadan asteroidin hareketini fark etmelerini sağlayacak.

En uygun gözlem noktaları ve zamanı

Asteroid, en yüksek parlaklık seviyesine 13 Nisan 2029 gecesi Taşkent saatiyle ulaşacak. Hesaplamalara göre, o sırada gök cismi Kamerun üzerinde olacak. En iyi gözlem koşulları Afrika, Asya'nın büyük bir kısmı (Özbekistan ve komşu ülkeler dahil), Güney Amerika'nın doğusu ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde oluşacak. Havanın açık olması durumunda, toplam 3,9 milyar insan onu en parlak haliyle görebilecek.

Apophis, Dünya'ya maksimum düzeyde 14 Nisan'da yaklaşacak. Atlantik Okyanusu üzerinde gezegenimizden sadece 31,6 bin kilometre yükseklikten geçecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu mesafe jeostatik uyduların yörüngesinden bile daha düşüktür. NASA uzmanları, bu yakın mesafeye rağmen asteroidin uzay araçlarıyla çarpışma ihtimalini reddediyor.

Tehlike geride kaldı: Bilimsel fırsatlar

İlginç olan şu ki, Apophis 2004 yılında keşfedildiğinde durum oldukça ciddi görünüyordu. O zamanlar bilim insanları, Dünya ile çarpışma olasılığını 37'de 1 olarak değerlendirmişlerdi. Ancak yıllar süren gözlemler asteroidin yörüngesini netleştirmeye yardımcı oldu ve en az yüz yıl içinde herhangi bir tehlike olmadığı doğrulandı. Artık bu geçiş, potansiyel bir tehdit değil, nadir bir bilimsel laboratuvar olarak görülüyor.

Bilim insanları, Dünya'nın güçlü yerçekimi alanının Apophis üzerinde nasıl bir etki yaratacağını büyük bir merakla bekliyor. Tahminlere göre, gezegenimizin çekim gücü asteroidin yörünge yönünü biraz değiştirebilir, yüzeyinde heyelanlara neden olabilir veya eski kayaçların gizli katmanlarını açığa çıkarabilir. Dünya genelindeki tüm büyük gözlemevleri bu süreci dikkatle takip edecek.

Özbekistan'daki astronomi meraklıları için de bu olayın unutulmaz olması bekleniyor, çünkü bölgemizin coğrafi konumu asteroid geçişini gece izlemek için oldukça uygundur. Bu kadar büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması, insanlık tarihinde nadir görülen bir olaydır ve evrenin sırlarını keşfetmede yeni bir sayfa açacaktır.

ApophisAsteroitUzayNASAAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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