Ukrayna cephesinde ABD'nin ilk otonom kara araçları görüldü

ABD merkezli Forterra şirketi, 100'den fazla otonom ATV'sinin son dokuz aydır Ukrayna'daki çatışmalarda aktif olarak kullanıldığını duyurdu. Bu, bir ABD savunma teknolojisi şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük otonom kara aracı (UGV) konuşlandırması olma özelliğini taşıyor. TechCrunch'ın haberine göre, Pentagon tarafından finanse edilen bu proje, Amerikan askeri teknolojilerinin gerçek savaş koşullarında test edilmesini ve geliştirilmesini sağlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde gökyüzündeki dronlar tüm dikkatleri üzerine çekse de, aslında tam da bu dronlar yüzünden karada hareket etmek oldukça tehlikeli hale geldi. Her türlü hareket havadan izlenebiliyor ve anında topçu ateşi veya FPV-dron saldırısına maruz kalabiliyor. Bu koşullarda, insan hayatını riske atmadan lojistik destek sağlamak ve yaralıları tahliye etmek için otonom kara sistemlerine olan ihtiyaç hızla arttı.

Teknik kapasite ve avantajlar

Ukrayna ordusu kendi küçük ölçekli kara dronlarını üretiyordu ancak bunların çoğu batarya ile çalışıyor ve yalnızca 250 kilograma kadar yük taşıyabiliyordu. Forterra tarafından sağlanan Lancer model araçlar ise Polaris platformuna dayanıyor ve yakıtla çalışıyor. Bu, 750 kilograma kadar yükü uzun mesafelere taşıyabilmelerini sağlıyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana bu araçlar Ukrayna cephesinde şu sonuçları kaydetti:

1.100'den fazla muharebe görevi başarıyla tamamlandı;

Toplamda 4.000 kilometreden fazla mesafe katedildi;

350 tondan fazla askeri yük ve mühimmat taşındı;

52 yaralı asker çatışma bölgesinden güvenli alana tahliye edildi.

Gerçek savaş dersleri ve adaptasyon

Başlangıçta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Batı teknolojilerine biraz şüpheyle yaklaşıyordu; çünkü birçok ekipman ABD ordusunun yüksek standartları için tasarlanmıştı ve cephedeki sert gerçekliğe her zaman uyum sağlayamıyordu. Ancak Forterra mühendisleri duruma hızla adapte olarak araçlara Starlink uydu antenleri entegre etti. Bu, bağlantı kalitesini ve uzaktan kontrol imkanını önemli ölçüde artırdı.

Buna rağmen otonomi henüz mükemmel değil. Askerler araçları çoğunlukla uzaktan (teleoperasyon yoluyla) kontrol ediyor. Çünkü araç çamura saplanırsa veya elektronik harp araçlarının etkisine girerse, düşman hedefi haline gelmesini önlemek için insan müdahalesi gerekiyor. Forterra temsilcisi Scott Sanders, hiçbir teknolojinin gerçek savaş alanına girmeden gerçek kapasitesinin bilinemeyeceğini vurguluyor.

Şu anda 500 milyon dolardan fazla yatırım alan Forterra, Ukrayna'daki deneyimlerinden yararlanarak yazılımlarını uzaktan güncellemeyi ve elektronik harbe karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Bu tür teknolojilerin gelecekte sadece Ukrayna'da değil, dünya genelindeki orduların lojistik ve tahliye süreçlerini tamamen değiştirmesi bekleniyor.