Microsoft oyun sektöründe büyük bir reform başlattı: Xbox binlerce çalışanı işten çıkarıyor

·27·Teknoloji
Microsoft oyun sektöründe büyük bir reform başlattı: Xbox binlerce çalışanı işten çıkarıyor

Teknoloji dünyasının devi Microsoft, oyun bölümü olan Xbox tarihinde şimdiye kadarki en büyük yapısal değişiklikleri duyurdu. Şirket sadece binlerce çalışanı işten çıkarmayı değil, aynı zamanda dört büyük oyun stüdyosunu satmayı veya bağımsız yönetime devretmeyi planlıyor. Bu adım, küresel oyun pazarındaki artan rekabet ve beklenen finansal sonuçlara ulaşılamaması ile açıklanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, planlanan yeniden yapılanma sonucunda toplam 4.800 çalışan işten çıkarılacak ve bunların 1.600'ü doğrudan Xbox birimi temsilcilerinden oluşuyor. Xbox Başkanı Asha Sharma, çalışanlara gönderdiği mesajda, 2027 yılının Temmuz ayına kadar birimdeki kadronun yaklaşık yüzde 15 oranında azalacağını doğruladı. Bu süreç Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard ve Mojang gibi büyük markaları da etkileyecek.

Stüdyoların geleceği ve yeni sahipleri

Reformların en çok ses getiren kısmı, dört ünlü stüdyonun Microsoft bünyesinden ayrılması oldu. Özellikle Double Fine Productions ve Compulsion Games stüdyoları tekrar bağımsız yönetime dönüyor. Kurucuları Tim Schafer ve Guillaume Provost, ekiplerin kontrolünü ele alarak projelere bağımsız olarak devam edecekler. Stüdyolar, kendi fikri mülkiyetlerini ve oyun kataloglarını koruyacaklar.

Ayrıca, Hellblade serisini yaratan Ninja Theory ve State of Decay'in yazarı Undead Labs stüdyolarının satışı konusunda anlaşmalara varıldı. Yeni sahipler, Senua ve State of Decay 3 gibi beklenen projeleri tamamlama sorumluluğunu üstlenecek. Blade oyunu üzerinde çalışan Arkane stüdyosunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor; kaderi birkaç aylık istişarelerden sonra belli olacak.

Finansal kriz ve strateji değişikliği

Asha Sharma, bu sert önlemlerin Xbox biriminin kötüleşen finansal performansından kaynaklandığını belirtti. Birimin kârlılık oranının diğer rakip platformlardan 3-10 kat daha düşük olduğu bildirildi. Microsoft, zamanında Game Pass aboneliğine ve stüdyoları toplu olarak satın almaya büyük yatırımlar yapmıştı, ancak bu alanlar beklenen büyüme oranlarını gösteremedi.

Analizlere göre, Xbox yatırılan her bir dolar başına ortalama 64 sent zarar ediyordu. Artık Microsoft, nicelikten ziyade niteliğe odaklanmak istiyor. Şirket, en büyük oyun franchise'larını ve platformlarını geliştirmeye odaklanacak. Minecraft'ın yaratıcısı Mojang ve Candy Crush'ın yazarı King stüdyoları artık doğrudan Asha Sharma'ya bağlı olacak, çünkü bu stüdyolar halihazırda devasa kitlelere sahip bağımsız platformlara dönüşmüş durumdalar.

Xbox stüdyoları tarafından geliştirilen birçok proje bölgemizde de popüler olduğu için bu haber, oyuncular ve sektör uzmanları için beklenmedik bir gelişme olabilir. Buna rağmen Microsoft, şimdilik duyurulan hiçbir oyun projesinin iptal edilmeyeceğini ve tüm taahhütlerin yerine getirileceğini vaat ediyor.

MicrosoftXboxOyunİş DünyasıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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