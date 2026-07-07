Brezilya Milli Takımı'nda kriz: Carlo Ancelotti ve yıldızlar neden başarısız oldu?

Futbol dünyasında beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya Milli Takımı için bir başka büyük turnuva tam bir kabusa dönüştü. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Norveç'e karşı alınan mağlubiyet ve Erling Haaland'ın golleri, "pentacampeones"in turnuvaya erken veda etmesine neden oldu. Bu mağlubiyet sadece taraftarlar arasında değil, aynı zamanda uzmanlar arasında da takımın geleceği ve teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında ciddi soruları beraberinde getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com analizine göre, Brezilya Milli Takımı turnuva boyunca kendi oyununu bulamadı. Takımın tüm yükünün Vinicius Junior'ın omuzlarına binmesi ve kadrodaki dengesizlik açıkça görüldü. Bir yıl önce Brezilya'yı dünya futbolunun zirvesine geri döndürmek için gelen deneyimli İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti artık istifa eşiğinde. Her ne kadar teknik direktörün kendisi bunun bir kriz değil, "yeni bir döngünün başlangıcı" olduğunu vurgulasa da, Brezilya kamuoyu köklü değişiklikler talep ediyor.

Yaşlı kadro ve taktik hatalar

Başarısızlığın temel nedenlerinden biri olarak Carlo Ancelotti tarafından seçilen kadro gösteriliyor. Teknik direktör, yeni yetenekleri dahil etmek yerine, yaşı ilerlemiş ve eski seviyesini kaybetmiş emektar futbolculara aşırı güvendi. Örneğin, takım kalecilerinin yaş ortalaması 34 iken, savunma hattındaki futbolcuların çoğu 31 yaşın üzerindeydi. Özellikle Danilo ve Alex Sandro gibi savunmacıların modern futbolun hızına ayak uyduramaması Brezilya'nın zayıf noktası haline geldi.

Orta sahada da durum iç açıcı değildi. 34 yaşındaki Casemiro ve 32 yaşındaki Fabinho takımın dayanak noktası olarak görev yaptı, ancak fiziksel durumları yüksek tempolu maçlarda yetersiz kaldı. Rayan ve Danilo gibi genç oyuncular kadroya alınsa da, ilk 11'de yeterince yer bulamadılar. Ancelotti, mağlubiyet sonrası verdiği röportajda Brezilya futbolunun acilen "taze kana" ve üst düzey genç yeteneklere ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Geleceğe doğru adım

Brezilya Milli Takımı'nın turnuvadan bu kadar erken elenmesi ülkede büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Uzmanlar, takımın oyun tarzının ve kadro oluşturma ilkelerinin eskidiğini vurguluyor. İşte takımın temel sorunları:

Kadronun aşırı yaşlanması ve hızlı hücumlara karşı savunmasızlığı;

Hücumda sadece Vinicius Junior'ın bireysel yeteneklerine bağımlı kalmak;

Merkez orta sahada yaratıcılık eksikliği;

Savunma hattındaki pozisyon hataları ve Erling Haaland gibi forvetleri durduramamak.

Şu anda Brezilya Futbol Federasyonu'nun Carlo Ancelotti ile yola devam edip etmeme veya yeni bir teknik direktör arayışına girme konusunda bir karar vermesi gerekiyor. İtalyan teknik direktör takımda sağlam bir temel olduğuna inansa da, taraftarlar ve medya için sonuç her şeyden önce geliyor. Brezilya gibi bir futbol ülkesi için Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmek, sadece bir şanssızlık değil, sistematik bir krizin işaretidir.