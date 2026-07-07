Everton, Tottenham savunmacısı Djed Spence transferi için görüşmelere başlıyor

·31·Spor
Everton, Tottenham savunmacısı Djed Spence transferi için görüşmelere başlıyor

Liverpool'un Everton kulübü, yaz transfer döneminin kapanışından önce sürpriz bir hamle yapmayı planlıyor. Takım, Tottenham ve İngiltere milli takımı savunmacısı Djed Spence'i kadrosuna katma konusunu ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu transfer, Merseyside ekibi için sağ bek pozisyonunu güçlendirme yolunda ana hedef haline geldi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

The Athletic'in paylaştığı bilgilere göre, Everton teknik direktörü David Moyes takımın savunma hattını güçlendirme niyetinde. 25 yaşındaki futbolcunun Londra ekibinde düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle, Toffees yönetimi onu Premier Lig'de ilk 11'de oynama garantisiyle ikna etmeye çalışıyor. Spence için istikrarlı oyun süresi, kariyerindeki mevcut önceliklerden biri.

Rekabet ve yeni teknik direktör faktörü

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, şu anda takım kadrosunda köklü bir yenilenme süreci yürütüyor. Andy Robertson ve Jan Paul van Hecke gibi savunmacıların gelişi, takımın arka hattındaki rekabeti keskinleştirdi. Bu durum, Djed Spence'in ilk 11'de yer bulmasını zorlaştıran temel faktörlerden biri olarak görülüyor.

Goal.com'un haberine göre futbolcu, 2025-26 sezonunda Premier Lig'de 30 maça çıkmış ve bunların 23'üne ilk 11'de başlamıştı. Buna rağmen, De Zerbi yönetimindeki yeni taktiksel değişiklikler ve transferler, Spence'i geleceği hakkında endişelenmeye itiyor. Londra ekibiyle 2029 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Goodison Park'a taşınmak mantıklı bir adım gibi görünüyor.

David Moyes, futbolcunun hızını ve taktiksel esnekliğini yüksek değerlendiriyor. Teknik direktöre göre, tam da bu özellikler Everton savunmasındaki sorunları çözmede yardımcı olacak. Şu anda kulüp yönetimi, Tottenham'ın belirleyeceği bonservis bedelini incelemek ve resmi teklif hazırlamak üzerinde çalışıyor.

Merseyside ekibi, transferi 2026-27 sezonunun başlangıcına kadar tamamlamayı hedefliyor. Bilgi olarak, her iki takımın da yeni sezondaki ilk maçlarını 22 Ağustos Cumartesi günü oynaması planlanıyor. Everton yönetimi, Spence'i Crystal Palace'a karşı oynanacak iç saha maçına kadar kaydettirmeyi yetiştirmek istiyor.

Bu transfer gerçekleşirse Everton sadece deneyimli bir savunmacı kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda bir İngiltere milli takımı oyuncusunu kadrosuna katarak takımın genel prestijini de artıracaktır. Şu anda görüşmelerin ilk aşaması devam ediyor.

EvertonTottenhamDjed SpenceTransferPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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