İsviçre ve Kolombiya karşılaşmasını bizimle canlı takip edin

·2·Spor
İsviçre ve Kolombiya karşılaşmasını bizimle canlı takip edin

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ve Kolombiya milli takımları karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma yarın TSİ 23:00'te Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda başlayacak.

Bu mücadeleyi Zamin.uz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Maç boyunca önemli anlar, tehlikeli ataklar, goller, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer kritik gelişmeler anlık olarak aktarılacaktır.

Tahminlere göre, Kolombiya'nın 90 dakika içinde galibiyet ihtimali yüzde 42 olarak görülüyor. İsviçre'nin kazanma ihtimali yüzde 27, maçın uzatmalara gitme olasılığı ise yüzde 31 olarak belirlendi.

İsviçre ve Kolombiya karşılaşmasını bizimle canlı takip edin.

Dünya KupasıİsviçreKolombiyaFutbolCanlı Anlatım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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