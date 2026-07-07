Bişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durdu

·55·Dünya
Bişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durdu

Fotoğraf: Sputnik Kırgızistan

Kırgızistan'da TezJet Havayolları'na ait Bişkek–Oş seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sırasında iniş takımı arızası nedeniyle uçuşunu durdurdu.

Olay 7 Temmuz günü Manas Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Uçakta bulunan 181 yolcu ve mürettebat acil durum kaydırakları ile tahliye edildi.

Uçağın arka iniş takımı kırıldı

Aeroportı Kırgızstana A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, hava aracı pistte hızlandığı sırada arka iniş takımlarından biri kırıldı.

Bunun ardından uçak hareketini durdurarak sola doğru yattı. Olay sonucunda uçak yakıtı sızıntısı meydana geldi.

181 yolcu tahliye edildi

Uçakta bulunanlar:

  • 181 yolcu;

  • iki pilot;

  • dört kabin memuru bulunuyordu.

TezJet'in açıklamasına göre, mürettebat duruma anında müdahale ederek yolcuların güvenliğini sağlama önlemlerini aldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Tüm yolcular ve mürettebat hava aracını sağ salim terk etti" denildi.

Birkaç kişi hafif yaralandı

İlk aşamada can kaybı veya ağır yaralı olmadığı bildirildi.

Daha sonra yolcular ve mürettebat arasında birkaç kişinin hafif yaralandığı, ancak ciddi bir yaralanma vakası kaydedilmediği belirtildi.

Olayın nedenleri araştırılacak

Kırgızistan Sivil Havacılık Devlet Ajansı, uçak iniş takımı arızası ve olayın diğer detayları hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Mürettebatın hızlı müdahalesi sayesinde tehlikeli durum büyük bir faciaya dönüşmedi. Şimdi asıl soru, iniş takımının neden tam kalkış sırasında arızalandığıdır?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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